Не дай себе засохнуть: как пережить летний зной

Температура воздуха в Абхазии в августе зачастую превышает тридцать градусов. В такую погоду следует с особым вниманием относиться к своему самочувствию и соблюдать простые меры предосторожности.
Поездки лучше планировать на утро или вечер - тогда можно будет избежать пекла. На парковке под лобовое стекло можно положить отражатель, чтобы салон меньше нагревался под палящим солнцем. Не забывайте надевать шляпу и свободную одежду из натуральных тканей.
Чтобы избежать обезвоживания, лучше пить больше минералки, чая или несладких морсов. А вот кофе следует избегать.
Подробнее о мерах предосторожности жаркую погоду - в инфографике Sputnik Узбекистан.
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