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Не дай себе засохнуть: как пережить летний зной

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Как уберечь себя от жары в городе
Sputnik

Август в Абхазии самое жаркое время года - пора вспомнить несколько простых советов, которые помогут пережить летний зной.

Температура воздуха в Абхазии в августе зачастую превышает тридцать градусов. В такую погоду следует с особым вниманием относиться к своему самочувствию и соблюдать простые меры предосторожности.

Поездки лучше планировать на утро или вечер - тогда можно будет избежать пекла. На парковке под лобовое стекло можно положить отражатель, чтобы салон меньше нагревался под палящим солнцем. Не забывайте надевать шляпу и свободную одежду из натуральных тканей.

Чтобы избежать обезвоживания, лучше пить больше минералки, чая или несладких морсов. А вот кофе следует избегать.

Подробнее о мерах предосторожности жаркую погоду - в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Теги:
жара


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