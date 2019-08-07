Почта Абхазии: тарифы и индексы отправки

В 2017 году "Почта России" и "Абхазсвязь" подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому российское предприятие будет обеспечивать пересылку международных отправлений в Абхазию.

Письма, телеграммы, бандероли во все города России из стран ближнего и дальнего зарубежья можно получить во всех почтовых отделениях Абхазии.

Отправить письмо из Абхазии будет стоить от 50 до 1200 рублей. Заказные письма обойдутся дороже - от 203 до 1353 рублей.

Тарифы при получении посылки из России и других стран на Почте Абхазии колеблются от 50 до 400 рублей в зависимости от веса. Уведомление о прибытии посылки в Абхазию бесплатное. Сотрудники почты сообщат о прибытии по телефону, указанному при заказе и отправлении.

Сроки получения посылки в Абхазию зависят от Почты России или страны отправителя. В среднем из России в Абхазию посылка идет в течение 10 дней, из стран СНГ в течение 15 дней.