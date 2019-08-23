Обзор цен на рынке Сухума

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подешевели. Вместо прежних 80 рублей за килограмм, теперь они стоят 53 рубля.
Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.
А вот цены на молочные продукты повысились. Килограмм сулугуна стоит 450 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – инжир
В инжире содержится огромное количество микроэлементов: медь, железо, магний, кальций, калий, а также витамины А и В. Он считается действенным средством для борьбы с избыточным весом, так как предотвращает превращение сахара в жир. Инжир едят свежим, а также используют в кулинарии. Из него делают пастилу, джем, варенье, повидло, торты и конфеты. Он также замечательно сочетается с сыром, мясом, яйцами, орехами и ветчиной.
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