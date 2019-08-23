Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подешевели. Вместо прежних 80 рублей за килограмм, теперь они стоят 53 рубля.

Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.

А вот цены на молочные продукты повысились. Килограмм сулугуна стоит 450 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – инжир

В инжире содержится огромное количество микроэлементов: медь, железо, магний, кальций, калий, а также витамины А и В. Он считается действенным средством для борьбы с избыточным весом, так как предотвращает превращение сахара в жир. Инжир едят свежим, а также используют в кулинарии. Из него делают пастилу, джем, варенье, повидло, торты и конфеты. Он также замечательно сочетается с сыром, мясом, яйцами, орехами и ветчиной.

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