Этой ярмарки краски: во что превратилась набережная столицы Абхазии

О том, почему по набережной в Сухуме стало сложно и даже опасно прогуливаться, как жители столицы относятся к этой ситуации и как организован бизнес у моря, читайте в материале корреспондента Sputnik Асмат Цвижба.

"Осторожно, подвинься, машинка едет", "У меня с собой денег нет, мы не пойдем в ту сторону", "Пойдем лучше на лавочке посидим", - такие фразы постоянно слышны на набережной в Сухуме.

Чего здесь только нет - носятся гироскутеры, электросамокаты, под ногами юлят детские электромобили, только успевай уворачиваться. Тарахтят, распугивая прохожих, "паровозики". Можно испытать выносливость на турниках или меткость в разномастных тирах. Всего не перечислишь. Здесь теперь есть все, кроме спокойного столичного променада.

Ярмарка искушений

Набережная больше напоминает стихийный рынок или ярмарку.

"Нет, ты что, я с ним ни за что не выйду, пока зарплату не получу", - отвечала мне подруга на уговоры выйти на прогулку с ребенком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговые точки на Сухумской набережной

Посчитала, что проблема выдумана, и подруге просто лень. Взяла на прогулку четырехлетнего племянника и рассталась с последней "пятисоткой" в лавке с игрушками.

"Сделаем вам скидку, девушка", - сжалилась продавщица.

Разухабистый "паровозик" катает народ по набережной. Удовольствие стоит 100 рублей. За это вы получаете изрядную порцию "кавказской" эстрады из динамиков, она наталкивает на мысль, что удалой "машинист" бывший маршрутчик.

Подруги Амина и Диана признаются, что все реже стали выходить на набережную, хотя раньше это было их любимым местом для прогулок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бесчисленные палатки и кафе сомнительного вида портят атмосферу и стиль набережной

"Тут и не погуляешь ведь! Места просто нет. С одной стороны мамочки с колясками, под ногами дети на машинках, постарше – на гироскутерах, над головами тоже летают какие-то неопознанные объекты", - жалуются они.

Бесчисленные палатки и кафе сомнительного вида портят атмосферу и стиль набережной, считает Дарина Ашуба.

"Возможно, нужно было бы выделить отдельное место в городе, где можно было бы построить своеобразный парк развлечений, сделать отдельную зону. В крайнем случае сократить количество их построек и подогнать под один стиль. Сейчас это не берег, а какой-то рынок", - добавила она.

Но есть и довольные. Астанда часто приезжает на сухумскую набережную из Агудзеры, чтобы погулять с ребенком.

"Здесь хотя бы можно развлечь ребенка. Покатать на машинках, сыграть в игры, а нам посидеть в кафе. У нас и так мало развлечений для детей, хоть так", - говорит она.

Запретная зона

"Не, дальше "Пингвина" я не пойду", - распространенная фраза среди местных.

А что за зона отчуждения дальше "Пингвина"? Там в основном гуляют отдыхающие. Там к дресс-коду относятся проще - чем меньше надето, тем лучше.

© Sputnik / Томас Тхайцук В этой части много забегаловок и пивных. Их внешний вид не вызывают аппетит, но отдыхающих это не смущает

Здесь на каждом углу плетут "африканские" косички всех цветов радуги, кормят вареной кукурузой, продают экскурсии и предлагают выиграть плюшевого медведя метким броском дротика.

В этой части много забегаловок, пивнушек и ларьков. Их внешний вид и размещение не вызывают аппетит, но отдыхающих это не смущает.

Управляемый хаос

Почему историческое место, культурный центр Сухума, где расположены два театра, находятся руины древней Диоскурии, превратилось в "Шанхай"? Кто разрешает этим объектам размножаться с такой скоростью?

Подхожу к одному из многочисленных тиров. Две девочки, на вид 13-15 лет, сразу предлагают попробовать свои силы.

- Ой, спасибо, но мне никогда не везет. Девочки, а если не секрет, сколько вы платите за аренду места?

- 300, вроде, 300 в день, - отвечает одна из девочек и тут же обращается к женщине постарше, – мам, мы же 300 платим? У кого надо брать разрешение?

© Sputnik / Томас Тхайцук Культурный центр Сухума превратился в "Шанхай"

- Ничего не знаю, не знаю, – отрезала мама.

Соседи девочек - продавцы настольных игр для детей и купальников - тоже не смогли дать точного ответа. Кто-то отдает 500 рублей за место, другие 400, но никто не знает точно, кому платит "дань".

- Мы вам точно сказать не можем, мы тут просто продавцы, а всем этим занимается хозяин, мы не вмешиваемся, – звучали оправдания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Территория набережной находится в ведении администрации Сухума, но объяснить, на каком основании здесь появляются "точки развлечений" в мэрии отказались

Территория набережной находится в ведении администрации Сухума, но объяснить, каким образом и на каком основании здесь появляются "точки развлечений" и какой от них эффект для городского бюджета, в мэрии отказались. Прояснить обстановку на набережной отказались и в Санитарно-эпидемиологической службе Сухума, сославшись на то, что нужно получить разрешение в столичной администрации. Остался без ответа и запрос в налоговую службу.

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