Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии

Все об истории выборов президента Абхазии - в инфографике информационного агентства Sputnik.

Первые всенародные президентские выборы в Абхазии состоялись в 1999 году на безальтернативной основе. Единственным кандидатом на высший пост в государстве был Владислав Ардзинба, который набрал 98% голосов избирателей.

Вторые выборы главы государства прошли 3 октября 2004 года, но они не состоялись. Победу тогда одержал Сергей Багапш, но его главный оппонент Рауль Хаджимба и сторонники были не согласны с результатами. В стране начались массовые волнения, затянувшиеся на несколько месяцев. В итоге было достигнуто соглашение о проведении новых выборов в январе 2005 года. Багапш и Хаджимба объединились в команду и с большим разрывом в голосах избирателей одержали победу над Якубом Лакоба, который шел в тандеме со Стеллой Гуния.

Третьи президентские выборы прошли в декабре 2009 года, и победу в них снова одержал Сергей Багапш, который набрал 61,1% голосов избирателей. Ближе всех к нему был Рауль Хаджимба с 15,3% голосов.

В мае 2011 года ушел из жизни Сергей Багапш, и Абхазия снова встала перед выбором. 8 июня 2011 года на досрочных выборах победу одержал Александр Анкваб. Спустя три года в стране снова начались политические волнения, и Анкваб покинул свой пост. В предвыборной гонке на досрочном голосовании участвовало четыре кандидата - Рауль Хаджимба, Аслан Бжания, Мираб Кишмария и Леонид Дзяпшба. Большинство голосов избирателей тогда набрал Хаджимба – 50,5%.

Шестые по счету выборы лидера республики состоялись 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули девять человек.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей

Олег Аршба набрал 22,56%, за него проголосовали 18 тысяч 668 человек. На четвертом месте Астамур Тарба - 6,89%, на пятом Леонид Дзапшба – 5,97%. За Шамиля Адзынба проголосовали 4,32% избирателей, Алмасу Джопуа отдали свои голоса 2,12% избирателей, Артуру Анквабу 1,7%, Астамура Какалия хотели видеть президентом 1,02% проголосовавших.

Против всех кандидатов проголосовал 1,9% избирателей. По данным ЦИК, явка составила 65,18%.

Второй тур выборов состоится 8 сентября. Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей.

Избранным президентом считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, но с одной оговоркой: количество голосов за кандидата должно быть больше голосов против него.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы президента.

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