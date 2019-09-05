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Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии

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Выборы президента Абхазии — 2019 (163)
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История выборов президента Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

Все об истории выборов президента Абхазии - в инфографике информационного агентства Sputnik.

Первые всенародные президентские выборы в Абхазии состоялись в 1999 году на безальтернативной основе. Единственным кандидатом на высший пост в государстве был Владислав Ардзинба, который набрал 98% голосов избирателей.

Вторые выборы главы государства прошли 3 октября 2004 года, но они не состоялись. Победу тогда одержал Сергей Багапш, но его главный оппонент Рауль Хаджимба и сторонники были не согласны с результатами. В стране начались массовые волнения, затянувшиеся на несколько месяцев. В итоге было достигнуто соглашение о проведении новых выборов в январе 2005 года. Багапш и Хаджимба объединились в команду и с большим разрывом в голосах избирателей одержали победу над Якубом Лакоба, который шел в тандеме со Стеллой Гуния.  

Третьи президентские выборы прошли в декабре 2009 года, и победу в них снова одержал Сергей Багапш, который набрал 61,1% голосов избирателей. Ближе всех к нему был Рауль Хаджимба с 15,3% голосов.

В мае 2011 года ушел из жизни Сергей Багапш, и Абхазия снова встала перед выбором. 8 июня 2011 года на досрочных выборах победу одержал Александр Анкваб. Спустя три года в стране снова начались политические волнения, и Анкваб покинул свой пост. В предвыборной гонке на досрочном голосовании участвовало четыре кандидата - Рауль Хаджимба, Аслан Бжания, Мираб Кишмария и Леонид Дзяпшба. Большинство голосов избирателей тогда набрал Хаджимба – 50,5%.

© Sputnik / Илья Питалев
Второй тур президентских выборов в Абхазии: что надо знать

Шестые по счету выборы лидера республики состоялись 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули девять человек.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей

Олег Аршба набрал 22,56%, за него проголосовали 18 тысяч 668 человек. На четвертом месте Астамур Тарба - 6,89%, на пятом Леонид Дзапшба – 5,97%. За Шамиля Адзынба проголосовали 4,32% избирателей, Алмасу Джопуа отдали свои голоса 2,12% избирателей, Артуру Анквабу 1,7%, Астамура Какалия хотели видеть президентом 1,02% проголосовавших.

Против всех кандидатов проголосовал 1,9% избирателей. По данным ЦИК, явка составила 65,18%.

Второй тур выборов состоится 8 сентября. Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей.

Избранным президентом считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, но с одной оговоркой: количество голосов за кандидата должно быть больше голосов против него.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы президента.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (163)
Теги:
Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Астамур Отырба, Олег Аршба, Алхас Квициния, Владислав Ардзинба, Артур Анкваб, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Шамиль Адзынба, Рауль Хаджимба


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