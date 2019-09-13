Обзор цен на рынке Сухума

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры немного подешевели. Вместо прежних 53 рублей за килограмм, теперь они стоят 50 рублей.
Говядина и свинина подорожали. Килограмм говядины обойдется в 400 рублей.
А вот цены на молочные продукты не изменились. Килограмм сулугуна стоит 450 рублей. А копченый сыр – 500 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – слива
Слива богата минералами и витаминами. Плоды ее содержат белки, углеводы, органические кислоты, калий, кальций, натрий, фосфор, магний, хром, цинк, йод. В сливе много витаминов, способствующих снижению кровяного давления, укреплению стенок кровеносных сосудов.
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