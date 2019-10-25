Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели цены на некоторые продукты на рынке Сухума изменились. Помидоры подорожали на 10 рублей, теперь килограмм обойдется в 80 рублей. Стали дороже и огурцы, в среднем 70 рублей за килограмм, вместо прежних 53. Дешевле обойдется перец – 50 рублей за килограмм вместо 75 рублей, и капуста 30 рублей вместо 40 рублей.

На рынке уже появились первые мандарины. Килограмм раннего сорта стоит в среднем 80 рублей, а фейхоа – 50 рублей. Каштаны стали дороже – килограмм 100 рублей вместо прежних 86 рублей.

Продукт дня – мандарин

Мандарины содержат кислоты, витамины А, D, К, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов, а также укрепляет иммунитет за счет высокой дозы аскорбиновой кислоты.

Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. В 100 граммах мандаринов всего 39 килокалорий.

Не рекомендуется давать мандарины детям до двух-трех лет, так как цитрус часто вызывает аллергию. Мандарины нельзя употреблять при язве и повышенной кислотности.

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