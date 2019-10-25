Обзор цен на рынке Сухума

За две недели цены на некоторые продукты на рынке Сухума изменились. Помидоры подорожали на 10 рублей, теперь килограмм обойдется в 80 рублей. Стали дороже и огурцы, в среднем 70 рублей за килограмм, вместо прежних 53. Дешевле обойдется перец – 50 рублей за килограмм вместо 75 рублей, и капуста 30 рублей вместо 40 рублей.
На рынке уже появились первые мандарины. Килограмм раннего сорта стоит в среднем 80 рублей, а фейхоа – 50 рублей. Каштаны стали дороже – килограмм 100 рублей вместо прежних 86 рублей.
Продукт дня – мандарин
Мандарины содержат кислоты, витамины А, D, К, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов, а также укрепляет иммунитет за счет высокой дозы аскорбиновой кислоты.
Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. В 100 граммах мандаринов всего 39 килокалорий.
Не рекомендуется давать мандарины детям до двух-трех лет, так как цитрус часто вызывает аллергию. Мандарины нельзя употреблять при язве и повышенной кислотности.
Читайте также:
- Экспорт абхазской фейхоа увеличился в разы
-
История болезни: как борются за абхазские каштаны