18:03 25 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.00
  • EUR71.12
Поиск
Обзор цен на рынке Сухума

Обзор цен на рынке Сухума

© Sputnik Леон Гуния
Инфографика
Получить короткую ссылку
42 0 0
Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели цены на некоторые продукты на рынке Сухума изменились. Помидоры подорожали на 10 рублей, теперь килограмм обойдется в 80 рублей. Стали дороже и огурцы, в среднем 70 рублей за килограмм, вместо прежних 53. Дешевле обойдется перец – 50 рублей за килограмм вместо 75 рублей, и капуста 30 рублей вместо 40 рублей.

На рынке уже появились первые мандарины. Килограмм раннего сорта стоит в среднем 80 рублей, а фейхоа – 50 рублей. Каштаны стали дороже – килограмм 100 рублей вместо прежних 86 рублей.

Продукт дня – мандарин

Мандарины содержат кислоты, витамины А, D, К, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов, а также укрепляет иммунитет за счет высокой дозы аскорбиновой кислоты. 

Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. В 100 граммах мандаринов всего 39 килокалорий.

Не рекомендуется давать мандарины детям до двух-трех лет, так как цитрус часто вызывает аллергию. Мандарины нельзя употреблять при язве и повышенной кислотности.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Звездное небо над головой: призеры Insight Astronomy Photographer of the Year 2019
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться