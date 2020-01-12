Политический кризис в Абхазии. Хронология событий

Политический кризис в Абхазии разгорелся сразу после окончания новогодних праздников. Митингующие захватили здание Администрации президента, а суд признал итоги прошлогодних выборов главы государства недействительными.

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции толпа двинулась к Администрации президента и взяла здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов.

Параллельно с этими событиями суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ЦИК о признании законными итогов прошлогодних выборов главы государства. Заседание закончилось отводом одного из судей.

К вечеру Парламент страны собрался на экстренное заседание. На нем был принят проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия. Комментируя это решение, пресс-служба президента заявила, что принятое депутатами постановление только осложнит общественно-политическую ситуацию в стране. Хаджимба назвал действия митингующих попыткой государственного переворота.

Протестующие у здания Администрации в Сухуме не расходились всю ночь и возобновили свою акцию утром 10 января, продолжая требовать отставки президента.

После обеда в Верховном суде возобновилось слушание по жалобе Квициниа. Заседание длилось до позднего вечера. В итоге суд решил удовлетворить жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными. В пресс-службе Хаджимба пообещали обжаловать это решение.

На фоне этих событий в столицу Абхазии прибыл заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Поздно вечером 10 января он встретился с Хаджимба и обсудил, согласно официальному пресс-релизу, общую обстановку в стране и дальнейшие действия для стабилизации ситуации.

11 января, на третий день политического кризиса, премьер-министр Валерий Бганба на брифинге заявил о том, что Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента. ЦИК пообещал определиться с датой новых выборов 13 января.

События двух предыдущих дней начали расследовать правоохранительные органы. Организаторов и участников погромов пообещали наказать. Прокуратура Сухума завела дело по факту массовых беспорядков в столице.

Поздним вечером Хаджимба и Нургалиев провели еще одну встречу, обсудив пути нормализации ситуации. В пресс-службе президента также сообщили, что ранее в тот же день замсекретаря Совбеза России проводил встречи с представителями оппозиции, "на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий".

По состоянию на 12 января протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента в Сухуме. Они заявили, что не уйдут, пока Хаджимба не сложит с себя полномочия главы государства.

После полудня на заседание собрались члены Центральной избирательной комиссии. Они приняли решение, что новые выборы президента состоятся 22 марта. Пресс-служба Хаджимба пообещала, что обжалует это решение в Президиуме Верховного суда.

Следите за ситуацией в текстовой трансляции на сайте Sputnik Абхазия>>

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>