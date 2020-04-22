Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая

Сухумский центральный рынок работает с пятницы по воскресенье. Открывается в 6:00 и работает до 16:00. С 16:00 до 19:00 проводят уборку, а с 19:00 - дезинфекцию.
В Гагре рыночным днями определили вторник, четверг и субботу.
В Гудауте рыночные дни - пятница, суббота и воскресенье.
В Очамчыре рынок будет открыт каждый день, так как там нет большого наплыва покупателей.
В Ткуарчале и Гале под рыночные дни выделили среду, пятницу и воскресенье.
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