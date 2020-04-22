Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая

Абхазские власти разрешили продовольственным рынкам открыться с 20 апреля. Рынки по всей стране могут работать в течение трех дней в неделю. В таком режиме они будут функционировать до 1 мая, когда закончится действие карантинных мер.

Сухумский центральный рынок работает с пятницы по воскресенье. Открывается в 6:00 и работает до 16:00. С 16:00 до 19:00 проводят уборку, а с 19:00 - дезинфекцию.

В Гагре рыночным днями определили вторник, четверг и субботу.

В Гудауте рыночные дни - пятница, суббота и воскресенье.

В Очамчыре рынок будет открыт каждый день, так как там нет большого наплыва покупателей.

В Ткуарчале и Гале под рыночные дни выделили среду, пятницу и воскресенье.

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