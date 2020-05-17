Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии

Всего в Парламенте республики освободилось четыре места, которые ранее занимали президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, Министр внутренних дел Дмитрий Дбар и и.о. главы Гагрского района Юрий Хагуш.

Центризбирком уже утвердил календарь выборов, все необходимые документы для регистрации кандидатов и проведения выборов.

Выборы пройдут по:

Кындыгскому избирательному округу №31,

Гудаутскому избирательному округу №18,

Бзыпскому избирательному округу №10,

Отхарскому избирательному округу №14.

Согласно законодательству Абхазии, после освобождения депутатских мест, ЦИК назначает дату довыборов в Парламент.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Читайте также: