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Парламент Республики Абхазия

Бжания, Анкваб, Дбар и Хагуш сложили полномочия депутатов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200504/1030052711/Bzhaniya-Ankvab-Dbar-i-Khagush-slozhili-polnomochiya-deputatov.html

Решения о сложении полномочий депутатов Парламента были приняты в результате тайного голосования на сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Новый президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, глава МВД Дмитрий Дбар и назначенный исполняющим обязанности главы Гагрского района Юрий Хагуш сложили депутатские полномочия, сообщается на сайте абхазского Парламента.

Постановления о сложении полномочий депутатов были рассмотрены и приняты в результате тайного голосования, говорится в сообщении.

Аслан Бжания вступил в должность президента республики 23 апреля. 

Президент Абхазии утвердил новую структуру Кабинета министров - количество министерств  увеличилось с 12 до 14.

24 апреля Александр Анкваб был назначен премьер-министром страны. 30 апреля Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии. В тот же день Аслан Бжания подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района, назначив на эту должность Юрия Хагуш.

Согласно законодательству Абхазии, после освобождения депутатских мест, ЦИК должен назначить дату довыборов в Парламент. Согласно закону, на освободившиеся места должны быть избраны новые депутаты. 

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

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