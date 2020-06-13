Обзор цен на рынке Сухума

В Абхазии все еще действуют ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, однако рынкам было разрешено работать по усеченному графику уже с 20 апреля. С 15 июня рынки будут работать каждый день, с условием соблюдения необходимых санитарных норм.

В последний раз Sputnik проводил обзор на продуктовом рынке Сухума в марте, с тех пор цены на фрукты, овощи и другие товары сильно изменились и, по большей части, понизились.

Меньше стали стоить помидоры, теперь за килограмм просят в среднем 85 рублей, вместо прежних 150 рублей. Килограмм огурцов обойдется в 55 рублей, вместо 190 рублей.

Как правило, с наступлением лета местные жители предпочитают молодой картофель. За килограмм продавцы просят 40 рублей.

Рынок обновился сезонными фруктами. Килограмм клубники стоит в среднем 150 рублей, малины – 200 рублей. На прилавках можно даже увидеть первый урожай алычи – 50 рублей за килограмм.

На 50 рублей понизилась стоимость первого сыра – 250 рублей за килограмм. Цена на сулугун и копченный сыр все та же – 400 и 450 рублей.