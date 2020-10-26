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Лучшая маскировка: как выбрать респиратор

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20201026/1031170296/Luchshaya-maskirovka-kak-vybrat-meditsinskie-respiratory.html

С 15 октября жителям и гостям Абхазии рекомендовано носить маски в общественных местах. О том, как правильно выбрать маску, смотрите в инфографике Sputnik.

Все маски обеспечивают разный уровень защиты, поэтому есть более и менее надежные средства защиты.

Самое убедительное средство защиты от вируса – специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски. Но найти их в аптеках невозможно, они производятся в ограниченном количестве.

Медицинские респираторы с правильно подобранным антивирусным картриджем считаются хорошими средствами защиты. Наиболее надежные - маски с маркировкой N99, которые снижают риск заражения на 99 % и N95 – защищают на 95 %.

Одноразовые хирургические маски из трехслойного материала частично защищают пользователя от попадания вирусов в его дыхательные пути и служат хорошим барьером между носителем вируса и окружающим пространством.

Нужно понимать, что маска не обеспечивает стопроцентную защиту, она создает дополнительный барьер. Чем меньше вирусов попадет в организм, тем легче иммунной системе выполнить свои задачи.

Подробнее об этом читайте здесь:

Защищайтесь: как правильно выбрать маску во время пандемии COVID-19>>

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (938)

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