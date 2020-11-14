График отключений электричества в Абхазии

Черноморэнерго представило график веерных отключений электроэнергии на территории Абхазии, которые будут введены с 15 ноября.

Согласно графику, отключения света будут производиться трижды в сутки по два часа.

График введен приказом "О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия".

Согласно приказу, также даются указания продолжить рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии и отключать их от энергосистемы Абхазии без возможности дальнейшего подключения.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.

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