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Логуа: проблемы с электроэнергией возможны зимой даже с учетом перетока

© Sputnik / Илья Наймушин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Очередное рабочее совещание с руководством РУП "Черноморэнерго" и представителями силовых структур Абхазии состоялось в Министерстве экономики в пятницу 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. В условиях повышенного потребления электроэнергии в Абхазии предпринятые меры не смогут обеспечить население необходимым количеством электричества зимой даже с учетом перетока, заявил гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа на совещании в Минэкономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

© Foto / Министерство экономики РА
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Логуа уточнил, что реальные объемы проблемы значительно больше, чем они предполагали изначально, и этот объем накапливался годами.

Комиссия из сотрудников "Черноморэнерго" совместно с представителями силовых структур практически ежедневно выявляет новые нелегальные подключения оборудования для майнинга криптовалют в домах, гаражах, подвалах и сараях, сообщил он.

Гендиректор "Черноморэнерго" сообщил, что с 21 сентября, с момента вступления в силу постановления Кабмина Абхазии "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют" в РУП поступило 125 заявлений на предоставление "Технических условий" на подключение к электросети. Но это лишь малая часть тех, кто занимается деятельностью по добыче криптовалют, не больше 20 процентов, добавил он.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Вице-премьер Кристина Озган сообщила присутствующим о том, что Минэкономики направило запросы в адрес руководителей министерств и ведомств, глав администраций районов республики и Сухума о предоставлении сведений о фактах осуществления деятельности по добыче криптовалют на государственных объектах.

"Мы должны в первую очередь спрашивать с себя. Если мы требуем от людей исполнения своих обязательств по легализации деятельности, то все государственные структуры должны эти обязательства исполнять в безусловном порядке. Вся информация, которая будет сформирована в Министерстве экономике по результатам запросов, будет направлена в соответствующие органы", - сказала Озган.

Она отметила, что первоочередной задачей на ближайшие две недели стоит организация выездов в районы с целью отключения от энергосистемы республики незаконных пользователей, что, как ожидается, приведет к снижению нагрузки на энергосистему в целом.

© Foto / Министерство экономики РА
Совещание с руководством РУП "Черноморэнерго" и представителями силовых структур Абхазии

В завершение совещания Озган сообщила о намерении провести рабочие встречи с руководителями администраций и представителями сел на местах для того, чтобы проинформировать население о проводимой работе.

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