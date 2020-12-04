Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии

Хроника притеснений журналистов и российских СМИ в странах Балтии пополнилась еще одной строкой, все случаи таких притеснений за пять лет – в инфографике.

В четверг, 3 декабря, Служба госбезопасности провела обыски и задержания семерых латвийцев, стрингеров Baltnews и Sputnik Латвия. Они отпущены под подписку о невыезде и неразглашении.

Журналисты обвиняются в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня". Агентство возглавляет Дмитрий Киселев, против которого введены персональные санкции ЕС, но Латвия толкует их расширительно, распространяя на агентство и его сотрудников.

Россия высказала свою позицию по поводу абсурдноси такого подхода.

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