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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии

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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в Балтии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20201204/1031405989.html

Хроника притеснений журналистов и российских СМИ в странах Балтии пополнилась еще одной строкой, все случаи таких притеснений за пять лет – в инфографике.

В четверг, 3 декабря, Служба госбезопасности провела обыски и задержания семерых латвийцев, стрингеров Baltnews и Sputnik Латвия. Они отпущены под подписку о невыезде и неразглашении.

Журналисты обвиняются в нарушении режима антироссийских санкций из-за сотрудничества с МИА "Россия сегодня". Агентство возглавляет Дмитрий Киселев, против которого введены персональные санкции ЕС, но Латвия толкует их расширительно, распространяя на агентство и его сотрудников.

Россия высказала свою позицию по поводу абсурдноси такого подхода.

Подробнее об этом читайте здесь:


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