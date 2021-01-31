Как Россия пережила год пандемии

Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших.

В России с января прошлого года были зафиксированы две волны пандемии.

За это время в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Сейчас активно проходит прививочная кампания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике РИА Новости.

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