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Как Россия пережила год пандемии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210131/1031737153/Kak-Rossiya-perezhila-god-pandemii.html

Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших.

В России с января прошлого года были зафиксированы две волны пандемии.

За это время в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Сейчас активно проходит прививочная кампания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 850 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 182 летальных исхода, выздоровело 3 300 004 человека.

Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике РИА Новости. 

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