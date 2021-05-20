21:04 20 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR89.77
Поиск
Инфографика

Отдых в Абхазии: правила и способы въезда

Получить короткую ссылку
142 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Леон Гуния
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/14/1032460138.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210520/1032458806/Otdykh-v-Abkhazii-pravila-i-sposoby-vezda.html

В преддверии летнего туристического сезона в Абхазии Sputnik подготовил информацию о том, кто может пересекать границу, что для этого необходимо, и как можно добраться до республики.

Пересекать российско-абхазскую границу могут граждане России и Абхазии, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Украины, имеющие гражданство ЛНР И ДНР. Граждане иных государств могут въехать в Абхазию в составе экскурсионных групп не более чем на 24 часа.

При въезде в Абхазию у туристов не требуют ПЦР-тесты. 

Добраться до Абхазии напрямую, без пересадок на поезде можно с Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода. Время, затраченное в пути, займет не более двух дней. Доехать до Абхазии из Краснодара, Нальчика, Ростова и Донецка можно и на автобусе. 

Из Сочи до Абхазии напрямую можно добраться на автобусе по "единому билету". Отправление производится из аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере, цена билета варьируется от 458 до 707 рублей, в зависимости от дальности маршрута. 

Прямого авиасообщения с Абхазией пока нет. Ближайший аэропорт находится в соседнем Сочи. При переходе границы на территорию Абхазии стоят маршрутные и частные такси, которые довезут пассажира до любой точки в Абхазии.

Еще инфографика

  • Последнее обновление: 14:35 14.05.2021
    14:35 14.05.2021

    График выплат российских пенсий в Абхазии: май

    С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

    478
  • Последнее обновление: 13:41 12.05.2021
    13:41 12.05.2021

    Туризм в Абхазии: цены и динамика развития

    Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о том, сколько стоит отдохнуть в республике, откуда приезжают туристы и сколько гостей ежегодно посещают Страну души для отдыха.

    314
  • Последнее обновление: 14:34 15.04.2021
    14:34 15.04.2021

    График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель

    С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

    1458
  • Последнее обновление: 16:25 13.04.2021
    16:25 13.04.2021

    Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги

    Выборы в органы местного самоуправления состоялись в районах Абхазии в воскресенье 11 апреля. Sputnik подготовил инфографику по итогам выборов.

    3424

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Допуск в небо: летчики истребительной авиации успешно сдали экзамен
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться