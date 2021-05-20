Отдых в Абхазии: правила и способы въезда

В преддверии летнего туристического сезона в Абхазии Sputnik подготовил информацию о том, кто может пересекать границу, что для этого необходимо, и как можно добраться до республики.

Пересекать российско-абхазскую границу могут граждане России и Абхазии, а также граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Украины, имеющие гражданство ЛНР И ДНР. Граждане иных государств могут въехать в Абхазию в составе экскурсионных групп не более чем на 24 часа.

При въезде в Абхазию у туристов не требуют ПЦР-тесты.

Добраться до Абхазии напрямую, без пересадок на поезде можно с Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода. Время, затраченное в пути, займет не более двух дней. Доехать до Абхазии из Краснодара, Нальчика, Ростова и Донецка можно и на автобусе.

Из Сочи до Абхазии напрямую можно добраться на автобусе по "единому билету". Отправление производится из аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере, цена билета варьируется от 458 до 707 рублей, в зависимости от дальности маршрута.

Прямого авиасообщения с Абхазией пока нет. Ближайший аэропорт находится в соседнем Сочи. При переходе границы на территорию Абхазии стоят маршрутные и частные такси, которые довезут пассажира до любой точки в Абхазии.