Ардзинба: экономическая политика должна быть последовательна

О своих ожиданиях от форума "Стратегия-2025", о реализации шагов по развитию экономики Абхазии и о том, что общего между выращиванием сада и экономической политикой, рассказал в интервью Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Астанда Ардзинба, Sputnik

— Второго июня в Сухуме пройдет экономический форум "Стратегия-2025", на котором в качестве центрального доклада будет представлена программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия". Сам текст программы несложно найти в интернете и ознакомиться с ним. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, может ли эта программа оказать реальное воздействие на развитие экономики республики? В чем ее сильные и слабые стороны?

— Никакая программа не сможет принести пользы, если она будет лежать на полке. Ее необходимо реализовывать, и приступать к этому нужно уже сейчас. Sputnik, Бадрак Авидзба Кабмин одобрил стратегию развития Абхазии до 2025 года

Программа "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия" разрабатывалась на базе Министерства экономики с привлечением консалтинговой компании Strategy Partners Group. Рабочая группа была создана здесь, в Абхазии. Неверно предполагать, что программу писал кто-то за нас. Консультанты помогали нам структурировать те инициативы и идеи, которые есть внутри Абхазии, чтобы составить набор выверенных шагов. При этом принимая во внимание мировой опыт и лучшие практики в мире.

Мы брали за основу такие страны или отдельные регионы стран, которые схожи с Абхазией по климатическим и экономическим показателям, в частности, Страну Басков, Черногорию, Андорру. Если говорить о Российской Федерации, то это регионы Северо-Кавказского федерального округа, те, где развиваются лечебные кластеры, оказываются бальнеологические услуги. Опыт этих регионов СКФО интересен нам еще и тем, что они из советской парадигмы переформатировались на современный уклад экономики.

При подготовке этой программы были проинтервьюированы практически все профильные специалисты, руководители, чиновники, крупные игроки бизнеса в разных отраслях. Их мысли и соображения изучались, группировались, и на основе всех мнений вырабатывались какие-то решения.

— Что касается наполнения самой программы, один из пяти блоков программы, пять ее шагов, направлены на нормализацию налогового законодательства. Почему этому уделяется такое внимание?

— В программе определены основные ограничители, которые не дают нам двигаться вперед. В первую очередь это обеспечение безопасности, нормализация системы фиксации бизнес-отношений, то есть правоприменительная практика, кроме того, это гарантия собственности, понятные правила игры ведения бизнеса, понятная фискальная позиция государства.

В части налогового законодательства взаимоотношения государства и бизнеса необходимо отрегулировать и зафиксировать на определенную среднесрочную перспективу. Опять же, учитывая мировой опыт, частая перемена налоговой конструкции или формата фискальной позиции государства крайне негативно влияет на бизнес-климат. Бизнес, выстраивая свою модель развития, должен ориентироваться как минимум на среднесрочную перспективу, он должен быть уверен, что у него есть гарантии того, что государственная позиция в той или иной сфере будет неизменной хотя бы десять лет.

Вы посчитайте, сколько изменений было внесено в налоговое законодательство республики за последние годы. Я согласен с тем, что реформирование – неизбежный процесс роста, но тем не менее волатильность этих изменений должна быть определена в рамках определенного фарватера, понятного для бизнеса.

Что касается административного воздействия на бизнес, то и здесь необходимо произвести целый ряд мероприятий, которые зафиксируют позицию государства. Это все базовые действия, которые во всем мире применяются и дают хороший практический результат.

Есть страны с хорошей историей успеха, с хорошими практиками, проанализировав их стартовые позиции, хочу вам сказать, что они ничем не были лучше нас. Везде есть своя специфика, безусловно, но в целом тот же набор проблем.

— Почему вопрос разработки и принятия экономической программы стал столь актуальным сегодня? © Sputnik / Томас Тхайцук Агрба о "Стратегии Абхазии-2025": хотим, чтобы форум был о конкретных делах

— Когда система государственного управления работает, не имея четко выверенной программы, не имеет понятного горизонта планирования, это влияет на последовательность принимаемых решений в реализации экономической политики. Должна быть выверенная последовательная поступательная политика шаг за шагом. А без написания программы такую политику построить невозможно.

Чтобы вырастить любое плодоносное дерево, потребуются годы. Если мы экстраполируем этот пример на уровень государства, получится пример с садом. Вы представьте себе, что у сада каждые пять лет меняется хозяин. Один хозяин посадил одно дерево, другой хозяин пришел, вырубил его, посадил другое, следующий сделал то же самое. Ни первый, ни второй, ни третий урожая не получит. Для того чтобы вырастить дерево, нужно за ним ухаживать последовательно и постоянно. Других рецептов, тем более таких, которые дали бы мгновенный результат, попросту нет. Самая короткая дистанция к успеху в истории — это Сингапур, и это примерно 30 лет.

— То есть, до Сингапура еще очень нескоро?

— Если мы будем десять лет проводить последовательную политику согласно определенной программе, мы определенно достигнем увеличения экономического уровня жизни. Мы должны понимать, что это будет не сингапурский уровень жизни, хотя разница с тем, что есть сейчас, уже будет существенная.

© Sputnik . Алексей Куденко Что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром"?

На данном этапе ключевым показателем эффективности для нас должен стать уровень жизни населения российских городов. ВВП в России сейчас примерно 10 тысяч долларов на душу населения. У нас этот показатель в четыре раза ниже. Если мы поставим перед собой цель за десять лет последовательной работы увеличить экономику в четыре раза, то это достижимо. И это будет уровень среднего города Российской Федерации, не уровень Москвы или Санкт-Петербурга. А чтобы жить, как в Сингапуре, понадобится, конечно, больше времени.

В то же время никто в мире не в состоянии планировать программы на несколько десятилетий. Оптимальный срок планирования для экономической программы — это пять-десять лет. Надо учитывать, что конъюнктура может меняться, и это заставит корректировать планы. Но при этом курс должен быть понятен.

Сам курс определяется очень легко: нужно обозначить и конкретизировать конечную цель, и к этой цели необходимо прописать дорожную карту. Возможно, по дороге будут встречаться подводные камни, но когда цель определена, то грамотная система управления, то есть команда менеджеров, способных выполнять поставленные задачи и генерировать новые идеи, будет корректировать задачи в случае любых изменений.

— Есть мнение, что в представленной программе не хватает конкретики.

— Если почитать программу, станет понятно, что она не закончена. Это 25 шагов, 25 действий, которые надо будет совершить. По каждому из этих 25 шагов нужно дальше прорабатывать дорожные карты. Но для того, чтобы мы начали работать более детально, мы должны, условно говоря, определить этот шаг, он нам нужен или нет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: экономический курс страны должен быть неизменным

Одна из миссий форума, который пройдет 2 июня, — это отсечение или конкретизация каждого из этих 25 шагов. Может быть, в рамках дискуссии появятся альтернативные мнения. Как только консенсус будет достигнут, по всем шагам будут проработаны детальные дорожные карты, в которых будут обозначены конкретные шаги с указанием сроков необходимых мероприятий и ответственных лиц. Это будет конкретика.

— Что еще вы ждете от форума, помимо открытой дискуссии?

— У меня оптимистические ожидания. Собрать на одной площадке лидеров мнений, профессионалов, у которых совершенно разные идеи, — это возможность получить лучший результат. Я очень надеюсь, что это будет живой и, главное, профессиональный диалог.

— Как сделать так, чтобы программа не осталась на бумаге, а начала реализовываться?

— Несмотря на то, что немного медленно, но в обществе уже пошло брожение. У общества есть запрос на поступательное развитие. Общество уже созрело к этим переменам. Я думаю, что эта программа, и только она, ляжет в основу той истории успеха нашего государства, который нас ждет в будущем. Будем на это надеяться. Нужно работать, и все получится.