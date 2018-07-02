Чалмаз: банк должен идти к людям, а не люди в банк

Астанда Ардзинба, Sputnik.

Круглая дата

— Второго июля "Амра-банк" празднует юбилей – 10 лет. Подводя итоги проделанной работы, о чем хочется сказать в первую очередь?

— "Амра-банк" — один из самых молодых банков в Абхазии. Это банк первой категории и опорный для Национального банка республики. У нас работает около ста сотрудников, средний возраст которых примерно тридцать лет, 98 процентов из них – это люди с высшим экономическим или финансовым образованием.

За десять лет мы пережили разные времена, в том числе и очень сложные, но последние несколько лет характеризуются очень активными темпами роста. Мы соблюдаем все нормативы Нацбанка и участвуем в различных его программах. Мы активно развиваемся на рынке. У нас большая клиентская база, которая насчитывает около десяти тысяч клиентов, и в основном это малый бизнес. Мы идем туда, куда остальные банки не ходят, и клиентов это привлекает.

© Sputnik / Томас Тхайцук Десять лет "Амра-банку": все только начинается

— Например?

— Например, наш главный финансовый продукт на сегодня – мобильное приложение "Амра-банк". С помощью приложения можно осуществлять платежи в любое время и в любом месте просто через свой смартфон. Надо скачать приложение, которое доступно на любой платформе, и получить от сотрудника банка код доступа. Посредством приложения можно осуществлять целый ряд платежей, будь то погашение кредитов или пополнение карты, оплата мобильных операторов, коммунальных услуг, штрафов ГИБДД, детских садов и так далее. Если раньше, чтобы оплатить коммунальные услуги, надо было объехать весь город, заплатить за электричество в Новом районе, за воду — на Старом поселке, а за вывоз ТБО — на Маяке, то сегодня это все можно сделать в несколько кликов на смартфоне.

Список платежей, доступных в приложении, продолжается наращиваться, добавляются новые и новые позиции. В частности, мы заключили договоры с рядом государственных ведомств, такими как МИД, МВД, Минздрав, Министерство по налогам и сборам, ГМС, и теперь мы собираем еще и государственные платежи. Что это дает? В первую очередь для внесения платежей появляется много точек доступа, которые доступны 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Это удобно для населения и туристов и ведет к увеличению собираемости налогов.

Коротко говоря, мы делаем упор на разработку инновационных продуктов и все время работаем над тем, чтобы число наших клиентов росло. У нас есть проекты, которые позволяют сотрудникам какой бы то ни было организации получать зарплату на карту. Это серьезная экономия для предприятия, которое не нуждается теперь в ведении кассового учета и инкассации. Банкоматов и терминалов много, эквайринг (прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара или услуг — ред.) у нас в стране уже развернут, можно платить картой в магазинах и торговых точках, так что это удобно для людей.

Мы активно сотрудничаем с множеством торговых предприятий, которым предоставляем банкоматы, терминалы, ПОС-терминалы, принимающие к оплате платежные карты. Это позволяет им увеличить свой оборот путем привлечения банковских клиентов, которые со своими картами идут в этот магазин и делают покупки.

Учимся вместе

— Разработка инновационных финансовых продуктов подразумевает, что население должно быть финансово грамотным, иначе оно просто не будет знать, как пользоваться этим продуктом, верно?

— Одно стимулирует другое. Финансовая грамотность нашего населения растет с ростом новых продуктов и предложений и наоборот. До сих пор финансовых продуктов, реализованных на рынке Абхазии, было немного, но в последнее время мы начали активно в этом направлении работать. Несколько продуктов каждый месяц мы выводим на рынок.

© Sputnik Томас Тхайцук Банки и деньги Абхазии: Беслан Барателиа отчитался перед Парламентом

Да, это процесс небыстрый, люди должны научиться работать со смартфонами, последовательно и с определенной периодичностью осуществлять налоговые платежи. Но мы к этому идем. На данном этапе у нас заложена неплохая база, позволяющая нам и далее развивать финансовые продукты.

У нас одна из самых больших сетей банкоматов в Абхазии, большая корреспондентская сеть банка, позволяющая нам быстро осуществлять платежи, что важно для участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня не просто переводить деньги в дальнее зарубежье, и здесь мы предоставляем своим клиентам услугу, которая позволяет максимально быстро в течение одного рабочего дня, осуществить платеж или получить деньги.

Мы всем предоставляем возможность удаленного доступа к своим счетам, для юридических лиц есть интернет банкинг, для физических лиц действует мобильное приложение. Людям, у которых нет ни того ни другого, всегда могут помочь наши операционисты. Развиваем места своего присутствия, открывая дополнительные офисы, которые предоставляют весь спектр банковских услуг. Помимо головного банка, у нас два дополнительных офиса в Сухуме и один в Гагре.

Мы специализируемся на обслуживании не только местного населения, но и туристов, которые, приезжая в Абхазию, не должны быть обделены теми банковскими услугами, которые они получали у себя дома. Если у них есть какие-то обязательные платежи, которые они должны осуществлять в определенное время, они могут сделать это из Абхазии. Туристы не находятся на отдыхе в отрыве от своих банковских счетов.

Окружающая среда

— Активные темпы роста, которые наблюдаются сегодня в "Амра-банке", обусловлены вашей внутренней политикой или некой благоприятной внешней средой? CC0 Барателиа: кредитование - одна из главных задач банковской системы

— Мы проводим активную оптимизацию. Разделили обслуживание юридических и физических лиц, создали два отдельных операционных зала. С этого момента мы обслуживаем до пятисот человек в день. Пользуясь нашими продуктами, люди привязываются и к самому банку. Тем самым мы увеличиваем свою клиентскую базу. Постоянно снижаем цены на обслуживание, совершенствуем тарифы, демпингуем (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам — ред.). На сегодняшний день у нас самые низкие цены за банковское обслуживание в Абхазии.

Тем не менее не все зависит только от нас. В некоторой степени мы зависим от политики Нацбанка, с которым мы плотно сотрудничаем и находим точки соприкосновения. В том числе добиваемся снижения комиссий, что ведет к увеличению остатков на счетах клиентов, увеличению оборота или частоты переводов. Не так давно введена своя платежная система, которая позволяет проводить срочные платежи внутри Абхазии без открытия счета. Например, если нужно послать студенту из Гагры в Сухум, то это можно сделать через терминалы, которые есть практически в любом магазине. Мы делаем все, чтобы услуги банка стали более доступными. Мы выбрали путь, когда банк идет к людям, а не люди идут в банк.

— Если сравнивать банковскую сферу республики десятилетней давности, когда "Амра-банк" только начинал работу, и сегодняшние реалии, прогресс есть?

— Прогресс, конечно, налицо. Сегодня на рынке банковских услуг в Абхазии появились банки с российским капиталом, и это серьезно усиливает конкуренцию. Такая ситуация только на руку жителям нашей страны, конкуренция вынуждает банки все более и более развивать свои услуги. Мы к этому готовы. Десять лет назад у нас была фора, сегодня ее уже нет, поэтому надо все время что-то новое придумывать, чтобы двигаться вперед. Что мы и делаем, получая в итоге больше клиентов и дополнительную прибыль. © Fotolia / Lumina Images Деньги для всех: в Абхазии с февраля предложат потребительские кредиты

— То есть вы за конкуренцию?

— Конечно, за! А как должна развиваться банковская система, если она закрытая и локальная? Вот, пример, наша карта "Апра", она работает только на территории Абхазии и поэтому очень медленно развивается. Как только произойдет ее интеграция с системой "Мир", она начнет развиваться быстро и динамично. Нам нужны возможности, которые привносят в абхазское банковское сообщество что-то новое, новые технологии, новые банковские услуги, в том числе и финансы.

Притча о лягушке

— Ваш банк активно занимается благотворительностью, расскажите об этой стороне своей деятельности.

— У нас есть благотворительный фонд "Эвкалипт", который поддерживает проекты в сфере детского и юношеского спорта, культуры и не только. Мы активно поддерживаем талантливых детей республики. Сотрудничаем с другими благотворительными фондами, принимаем участие в совместных проектах. Рассчитываем эту сферу только развивать, благотворительность – важное для нас направление. Я рад, что у банка есть возможность помогать.

— Говоря об истории "Амра-банка", невозможно не вспомнить о том периоде, когда банк практически не работал из-за перипетий с Национальным банком, точнее с его бывшим руководством. Тогда вы выиграли дело и возобновили работу, хотя и потеряли время и силы. Сегодня такая ситуация реальна? В стране, как вы отметили, появляются новые банки, каковы их шансы повторить историю? © Sputnik / Томас Тхайцук Михаил Чалмаз и Баграт Хутаба о самбо: идеология жизни

— Думаю, сегодня такое невозможно. То был частный случай. Да, мы пошли в суды, отстояли свою позицию. Какое-то время банк действительно не работал, и начал заново не с нуля, а с минуса. Но на сегодняшний день у нас очень хорошие показатели, потому в 2017 году нас назвали банком первой категории. Из той истории мы смогли вынести и положительное. Я горжусь своим коллективом, который трудности только сплотили. Сегодня мы пожимаем плоды этой сплоченной работы в виде активного роста. Спустя десять лет можно подвести такой итог: мы добились определенных результатов, у нас хороший банк, который занимает лидирующие позиции в банковской системе страны, мы и дальше намерены их наращивать. В ближайшем будущем надеемся предложить нашим гражданам все то, что им не хватает в сфере банковских услуг, будь то ипотеку и длинные кредиты.

- Кредиты это интересная тема, как до сих пор обстояли дела с выдачей кредитов?

© Sputnik Томас Тхайцук Билетную программу ЧМ ConIFA 2016 в Абхазии взял на себя банк-партнер

— Это не самая главная наша функция, мы в основном позиционируемся как расчетный банк. Наши основные клиенты – физические лица и индивидуальные предприниматели. В первую очередь мы занимаемся расчетами. Мы иногда кредитуем, хотя скорее это нужно назвать не кредитами, а овердрафтами. Мы можем позволить себе кредитование каких-то торговых предприятий на короткий промежуток времени. Длинных кредитов у нас, к сожалению, пока нет. Следует принимать в расчет, что у нас нет длинных вкладов от населения. Наши люди не всегда хранят деньги в банках. Это, конечно, отражается на развитии банковской системы, но мы как та лягушка, которая барахтается в молоке и взбивает масло.