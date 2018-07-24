Рост зарплат, пенсий и льготные кредиты: как Россия помогает Абхазии

За последние восемь лет республика получила 44,6 млрд рублей помощи. Благодаря этому зарплаты бюджетников выросли почти вдвое. Что еще важного стоит за строчками договора о стратегическом сотрудничестве, в интервью Sputnik Абхазия рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

– Недавно в Абхазии с первым официальным визитом побывал министр по делам Северного Кавказа РФ Сергей Чеботарев. На встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба министр заявил, что "Россия выполняла и будет выполнять все взятые на себя обязательства по большому договору о дружбе и взаимопомощи и по тем соглашениям, которые заключены в развитие этого договора". Как бы Вы оценили исполнение этого договора? © Фото : http://presidentofabkhazia.org Руководство Абхазии встретилось с министром России по делам Северного Кавказа

– Общий объем финансовой помощи с 2009 по 2017 год составил 44,6 млрд рублей. В 2018 году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено более 8 млрд рублей. Причем общий объем расходов на содействие социально-экономическому развитию Абхазии в 2018 году увеличился по сравнению с 2016 – 2017 гг. за счет начала реализации Соглашения об обязательном медицинском страховании.

В соответствии с разработанными программами восстанавливаются и строятся новые объекты социальной сферы, дороги и сопутствующая инфраструктура. В 2015–2017 гг. российскими банками на льготных условиях выданы кредиты на сумму более 1 млрд рублей на восемь бизнес-проектов, отобранных совместно с абхазской стороной.

Особое внимание уделяется энергетическому хозяйству Абхазии. В 2016 и 2017 годах на компенсацию затрат ПАО "Интер РАО" по поставке электроэнергии в Абхазию из российского бюджета выделено порядка 800 млн рублей. Российская сторона готова инвестировать в модернизацию всей энергетической инфраструктуры Абхазии. Так, в рамках инвестиционной программы на модернизацию энергосистемы республики в 2015 – 2017 гг. было потрачено 733 млн. рублей из российского бюджета.

- Что все эти цифры означают для людей?

© Sputnik . Artem Kreminsky Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему

С 2015 года поэтапно увеличиваются зарплаты работников государственных учреждений республики в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В 2018 году повышение составляет в среднем 45% по отношению к 2014 году. На эти цели в 2018 году предусмотрено более 400 млн рублей.

Россия не забывает о своих гражданах, живущих в Абхазии. Повышаются пенсии россиян, постоянно живущих на территории Абхазии, до уровня Южного федерального округа. С 2015 по 2018 год размер выплаты поэтапно повысился на 62%. Начата реализация соглашений об обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий российских граждан, проживающих в Абхазии, а также об обеспечении обязательным медицинским страхованием. На эти цели ПФР и ФОМС дополнительно выделили в 2018 году более 4 млрд рублей.

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В настоящее время, насколько мне известно, в рамках бюджетного процесса российскими ведомствами, в контакте с абхазской стороной, формируются объемы финансовой помощи Абхазии на 2020–2021 годы.

Кроме того, в сентябре-октябре 2018 года ожидается визит в Абхазию помощника Президента России Владислава Суркова совместно с представителями Минкавказа, в ходе которого он встретится с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

– Известна ли Вам повестка этой встречи?

– Насколько я знаю, точной повестки пока нет. Я думаю, что на встречах с Президентом Абхазии и правительством республики будут обсуждаться и текущие вопросы двустороннего сотрудничества, параметры новой инвестпрограммы и перспективы предстоящих президентских выборов в Абхазии. Не останутся без внимания и важные вопросы, связанные с правом на владение жильем гражданами России и церковный вопрос – я имею в виду Новоафонский монастырь.