Владимир Шаманов: моя оценка пятидневной войны – "блестяще"

Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов в особых представлениях не нуждается. В горячем августе 2008-го он командовал российской группировкой войск в Абхазии (в то время Владимир Шаманов занимал должность начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ).

Слова боевого генерала имеют особую ценность, тем более что абхазский сектор операции принуждения Грузии к миру во многом еще не раскрыт.

Александр Хроленко, Sputnik

— Владимир Анатольевич, 8 августа 2008 года вы уже беседовали в Сухуме с министром обороны Абхазии генералом Мирабом Кишмария относительно боевого взаимодействия на грузинском направлении. И все же, насколько внезапной для командования Вооруженных Сил РФ стала грузинская агрессия в Цхинвале?

фото из архива МЧС РСО-А Медведев об августовских событиях в РЮО: всегда готовы защитить своих граждан

— Для командования и Генерального штаба события были предсказуемыми примерно за полгода до августа. Неспокойный Южный Кавказ и ранее находился в зоне особых интересов России, с 2006 года разрабатывались планы локализации вероятных угроз.

Напряженность существовала не только на абхазском и югоосетинском направлениях, но и чуть восточнее. Это подталкивало Россию к совершенствованию охраны границ на Кавказе, формированию новой системы пограничных застав ФСБ и горных бригад Вооруженных Сил РФ, развитию приграничной дорожной инфраструктуры.

Следует отметить, что американцы и их союзники очень многое сделали для дестабилизации обстановки в Абхазии и Южной Осетии – провокации на границе и дальнейшие драматические события в Цхинвале, в Кодорском ущелье проходили по единому плану. При этом гибли люди. Мы вынужденно реагировали.

По приказу министра обороны, с периодичностью один раз в два месяца я с коллегами выезжал в регионы Южного Кавказа (кстати, с Абхазией я связан с 1990-х годов, поскольку служил на Юге России начальником штаба 7-й дивизии ВДВ). Изучали ситуацию, и в этом нам помогали спецслужбы. В апреле 2008 года стало понятно, что война приближается семимильными шагами.

Мы предложили руководству Минобороны ряд мер, которые сыграли значительную роль в дальнейшем развитии событий. В частности, для укрепления региональной стабильности я предложил переместить в район Очамчиры – по согласованию с руководством Республики Абхазия – десантно-штурмовой батальон из Новороссийска. Как потом показали захваченные грузинские документы и карты-схемы в компьютерах (их видел и тогдашний президент Франции Николя Саркози), американские инструкторы изначально навязывали Грузии агрессию на абхазском направлении. Лишь после взятия Сухума в Тбилиси планировали перейти к операции в Южной Осетии. Переброска на восток Абхазии российского десантно-штурмового батальона ВДВ изменила направление главного удара.

В Южной Осетии противник также провел большую предварительную работу. По американской технологии грузины год за годом "осваивали" зоны безопасности (так сегодня ВСУ пытаются занять нейтральные зоны в ЛНР и ДНР), приблизили боевые позиции к расположению российских миротворцев на южной окраине Цхинвала с 3,5 километров до 400 метров.

— Возможно, в Тбилиси опасались широкомасштабной партизанской войны в "Цхинвальском регионе" и предпочли "Чистое поле", то есть вытеснение местных жителей через тоннель на Северный Кавказ. И все же, как развивалась абхазская часть операции принуждения Грузии к миру?

© Sputnik / Томас Тхайцук Дипломат: в августе 2008 Запад проверял на прочность Россию и ее союзников

— По взаимной договоренности, в зоне безопасности на территории Грузии, восточнее реки Ингур, между населенными пунктами Поти и Зугдиди располагалась вторая часть российского батальона миротворцев. И моей первой задачей, как командующего группировкой российских войск в Абхазии, стало деблокирование российских военнослужащих (их могли расстрелять из танков по цхинвальскому сценарию). Требовалось перейти границу, преодолеть сопротивление грузинских войск – со стороны Поти и Зугдиди. Для этого были предусмотрены специальные подразделения.

Кроме того, нам необходимо было запереть выход из Кодорского ущелья, чтобы Вооруженные Силы Абхазской Республики сами освободили оккупированную грузинами верхнюю часть ущелья, что они и сделали. Но как только мы стали запирать Кодоры, оттуда побежал переодетый в гражданскую одежду грузинский военный люд (без оружия). Их никто не останавливал, и даже в этом проявилась миротворческая позиция России.

Все было отрегулировано, наши войска действовали как часы. В штабе группировки моим заместителем по сухопутным и специальным войскам был командующий ВДВ генерал Валерий Евтухович, морским направлением руководил заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России, адмирал Александр Татаринов, на акватории Черного моря вице-адмирал Сергей Меняйло. Авиацию контролировал замглавкома ВВС генерал Вадим Волковицкий. По линии Вооруженных Сил Республики Абхазия мы взаимодействовали с генералом Анатолием Зайцевым. Взаимоотношения с местными органами власти в штабе координировал вице-премьер Вахтанг Пипия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Купалба об освобождении Кодора: обращения Абхазии в ООН игнорировались

В моей военной биографии было много событий и конфликтов, но операция принуждения Грузии к миру прошла "как песня". Система подготовки российских войск, которая больно и трудно начинала формироваться в ходе двух кампаний на Северном Кавказе, принесла свои плоды в пятидневной войне 2008 года. Люди были подготовлены к испытаниям. Войска сохранили духовитость (все категории военнослужащих), действовали как единый отлаженный механизм, и это очень радовало меня как командующего.

— Владимир Анатольевич, даже короткая война – это большая учёба. Каковы ваши главные выводы о совершенствовании подготовки российских войск? И что из опыта, тактики, вооружения грузинской армии пригодилось после августа 2008 года?

— Успешный опыт вдохновляет. Большая учеба состоялась с пользой для наших войск. Не обо всем можно рассказывать, но действия российских военнослужащих уже стали классикой в «закрытых» учебниках и Минобороны России и наших коллег силовиков.

фото из архива МЧС РСО-А Герои поневоле: первые защитники Цхинвала

Чтобы не будоражить население, части российского спецназа в Грузии действовали в основном ночью. И поначалу нам пытались противодействовать, устраивали засады, атаковали отставшую боевую технику, но всюду получали отпор. У нас 24 часа в сутки работала сложная система противоборства (которая позднее подтвердила свою эффективность и в Сирии). Грузины от этого просто опешили.

Вспоминаю великолепные действия Героя Российской Федерации легендарного подполковника Анатолия Лебедя, удостоенного ордена Святого Георгия-Победоносца под номером два (ранее он был награжден тремя орденами Красной Звезды и тремя орденами Мужества). Анатолий Лебедь и его боевые товарищи в районе порта Поти захватили грузинский спецназ без единого выстрела. Эта история уже стала легендой. Грузинских военнослужащих позже обменяли на сбитых российских летчиков. Из пяти трофейных "Хаммеров" спецназа один был "нафарширован" новейшей разведывательной аппаратурой и всеми видами связи, включая космическую. Все машины были доставлены в Москву, оказавшись бесценными источниками информации.

© AFP 2018 / STR Абхазская мечта

Что касается грузинской армии в целом, воевать они не умеют. И это позорное бегство на вторые сутки боевых действий – следствие южных "понтов", щедро посыпанных американскими деньгами и оружием. Во второй половине XX века Грузия постепенно утратила традиции формирования военных структур, молодежь не стремилась в военные вузы (все больше "фарцевали"). А в начале 2000 годов Грузия окончательно утратила и боевой дух, и независимость. Кроме того, очень удивил меня непрофессионализм американских и израильских военных инструкторов грузинской армии. Все рассыпалось…

Между тем, в Грузии мы увидели модернизированные танки и системы ПВО украинского производства, американские средства связи и стрелковое оружие, современное вооружение и технику примерно пятнадцати стран. Остро встал вопрос о переоснащении и перевооружении Российской армии, которая доказала свою боеспособность, имея на вооружении зачастую устаревшие образцы. Операция принуждения Грузии к миру показала, что армией надо заниматься каждодневно, и в ходе реализации нового облика Вооруженных Сил РФ войска получили новейшие образцы оружия и техники, средства разведки и связи.

В завершение хочу подчеркнуть: в августе 2008 года задачу Российская армия выполнила успешно, закончив боевые действия в короткие сроки, не вызывая напряжения экономики страны. Моя оценка пятидневной войны и учебы – «блестяще»!