Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как государства

Григорий Карасин, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ, официальный представитель России в единственном формате прямой коммуникации между Российской Федерацией и Грузией "Карасин – Абашидзе" (регулярные встречи проходят в Праге).

– Григорий Борисович, какова, на ваш взгляд, перспектива дальнейшего международного признания частично признанных государств – Республики Южная Осетия и Республики Абхазия? © Sputnik . Михаил Мокрушин Десять лет независимости: эксперты дали оценку экономикам Абхазии и Южной Осетии

– Процесс признания Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств и полноправных субъектов международного права начался 26 августа 2008 года, когда республики, в соответствии со всеми нормами международного права, на основе свободного волеизъявления их народов были признаны Россией. Позднее Венесуэла, Никарагуа и некоторые страны южной части Тихого океана установили с республиками дипломатические отношения. Буквально на днях, 29 мая, это сделала Сирия.

Сегодня можно констатировать, что и Абхазия, и Южная Осетия состоялись как суверенные государства.

Они обладают всеми атрибутами государственности, включая эффективно действующие системы органов законодательной, исполнительной и судебной власти, контролируют свою территорию, восстанавливают национальную экономику и активно занимаются вопросами развития правового общества и культурно-гуманитарной сферы.

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Работа по расширению международных связей Абхазии и Южной Осетии действительно идет непросто, наталкиваясь на яростное сопротивление Грузии и ее западных покровителей. На страны, проявляющие интерес к установлению дипломатических отношений с молодыми республиками, – а таких немало – оказывается сильное давление. Тем не менее, несмотря на беспрецедентный прессинг, целый ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки налаживают с Сухумом и Цхинвалом взаимовыгодный диалог неполитического характера (речь идет о контактах по линии бизнес-сообщества, общественных организаций, муниципальной власти и тому подобных). Убеждены, что международные позиции Абхазии и Южной Осетии будут и дальше расширяться и укрепляться.

– Около 90 % жителей Южной Осетии имеют российское гражданство еще с тех пор, как республика входила в состав Грузии. После того как Россия признала Южную Осетию независимым государством, изменились ли правила получения российского гражданства для жителей РЮО? Как будет решаться вопрос двойного гражданства далее? © Sputnik . Владимир Попов Медведев о цели признания Абхазии и Южной Осетии: защитить своих граждан

– После распада Советского Союза вопрос выбора гражданства был далеко не праздной темой для большинства наших соотечественников, в том числе из Южной Осетии. Действительно, подавляющее большинство жителей Республики уже имеют российское гражданство, однако процесс их "паспортизации" как до признания нами Республики Южная Осетия в качестве суверенного государства, так и после осуществлялся в рамках действующего законодательства с учетом специфики каждого конкретного случая.

В настоящее время в отношении граждан Республики Южная Осетия, желающих получить российское гражданство, действуют те же правила, которые предусмотрены федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" (№ 62-ФЗ от 31 мая 2002 года) для граждан любого другого иностранного государства. Вместе с тем после вступления в силу межгосударственного Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года российская сторона приняла на себя обязательства по упрощению процедур приобретения российского гражданства гражданами Южной Осетии. Имеем в виду реализовать это обязательство через заключение отдельного межгосударственного соглашения, над проектом которого в настоящее время активно работаем во взаимодействии с югоосетинской стороной.

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Параллельно ведем работу и над проектом соглашения о двойном гражданстве, которое будет призвано урегулировать правовой статус "двойных граждан", в том числе в области социального обеспечения, исполнения воинской обязанности, гражданской принадлежности детей и так далее. © Sputnik . Валерий Мельников Страшно и больно: жители Абхазии вспоминают войну в Цхинвале

– При Саакашвили в Грузии был принят закон "Об оккупированных территориях", устанавливающий уголовную ответственность за посещение Абхазии и Южной Осетии. Затрагивается ли в рамках дипломатических встреч "Карасин – Абашидзе" вопрос об отмене этого дискриминационного закона? Ведь спустя десять лет после войны российские туристы снова массово поехали в Грузию и в Абхазию.

– Действительно, количество российских туристов в Грузии уже третий год бьет рекорды. Это как будто всем выгодно – россияне комфортно отдыхают, а грузинская экономика получает немалую финансовую подпитку. Однако – и я неоднократно говорил об этом Зурабу Абашидзе – перспективы развития такого туризма неизбежно упираются в упомянутый репрессивный закон. Хотя в последнее время случаев его применения к россиянам вроде бы не было, но где гарантия, что завтра кого-нибудь из туристов не посадят в грузинскую тюрьму за действительное или мнимое посещение Сухума? При этом в условиях отсутствия дипломатических отношений возможности консульской защиты интересов наших граждан крайне ограничены.

Так что российские туристы должны понимать, что едут в Грузию на свой страх и риск. А МИД РФ обязан их об этом предупреждать.

– На какой стадии находится российско-грузинское соглашение о торговых коридорах? В какой степени оно затронет Абхазию и Южную Осетию? Включены ли две республики в переговорный процесс? Грузия требует контроля за перевозками из России в Абхазию и Южную Осетию – какова позиция России на этот счет, особенно теперь, когда в Южной Осетии действуют российские таможенные законы и законодательство Таможенного союза? © Sputnik . Наталья Селиверстова МИД РФ: протесты Грузии по поводу взаимодействия РФ с Абхазией вызывают недоумение

– 25 мая этого года Швейцария как нейтральная третья сторона официально констатировала, что Россия и Грузия подписали все документы, необходимые для начала реализации Соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами с Грузией от 9 ноября 2011 года. Три месяца отводится на решение практических вопросов, связанных с подготовкой к началу работы швейцарской компании SGS на российских и грузинских таможенных терминалах.

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Подчеркну, что вся деятельность швейцарской компании будет проходить за пределами территорий Абхазии и Южной Осетии. Интересы республик этим соглашением никак не затронуты. Соответственно изначально не было ни оснований, ни необходимости для их включения в переговорный процесс.

Что касается контроля за перевозками из России в Абхазию и Южную Осетию, то даже в Грузии все реже вспоминают об этой чисто пропагандистской концепции времен Саакашвили. Всякий, кто читал текст соглашения 2011 года, понимает, что ничего подобного в этом документе не содержится. С началом практического мониторинга это станет окончательно ясно всем.