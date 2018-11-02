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Асида Шакрыл

Шакрыл о работе омбудсмена в Абхазии: готовы помогать и консультировать людей

© Фото: chp-apsny
Интервью
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Новый офис Уполномоченного по правам человека открылся в здании Нацбиблиотеки Абхазии 1 ноября. О том, какие задачи стоят перед омбудсменом, и в чем сложность их реализации в интервью радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл.

Sputnik

— Асида Георгиевна, расскажите, в каких условиях работал институт Уполномоченного по правам человека до предоставления служебного помещения?

— Сказать, что из-за того, что не было помещения мы не работали, нельзя. С марта месяца центр гуманитарных программ нам предоставил свое помещение и весь технический ресурс. Мы полноценно имели возможность принимать граждан, которые обращались по различным вопросам и решать их проблемы. За это время мы сделали более 70 обращений в различные инстанции и организовали около 100 встреч в различных форматах. А сейчас мы уже можем всех официально приглашать по адресу Лакоба 11 в здание Национальной библиотеки, мы работаем ежедневно с 9 до 18:00.

Асида Шакрыл
© Sputnik / Томас Тхайцук
Новый омбудсмен назначен в Абхазии

—  После решения технической проблемы, какая главная задача стоит перед органом на сегодняшний день?

— Мы готовы помогать людям и консультировать их по всем вопросам, касающимся прав человека. Хотя в законе написано, что человек, прежде чем прийти сюда, должен пройти все инстанции, я готова принимать и без этого. Мы активно сотрудничаем с нашими неправительственными организациями, в которых есть общественные приемные по правам человека. Например, в Ассоциации женщин Абхазии занимаются конкретно проблемами женщин, в Центре гуманитарных программ по всем вопросам принимают граждан, в ассоциации "Инва-Содействие" принимают инвалидов. Поэтому, когда обращаются к уполномоченному, мы в тесной координации с этими неправительственными организациями будем работать.

Сейчас у нас в производстве много дел. Есть дела решенные, есть те, которые на стадии завершения. Но есть и новые задачи, к примеру, мы работаем над созданием личного сайта, который вскоре будет запущен.

— С какими проблемами  чаще всего обращаются граждане Абхазии к омбудсмену?

— Последние годы много вопросов связано с жилищными спорами и паспортизацией, в особенности с процессом обмена старых паспортов на новые. Это не новая тема, но закон требует доработки, так как не все вопросы учтены. Люди продолжают обращаться, им отказывают и в каждом конкретном вопросе надо разбираться в причине. Эти проблемы уже затрагивают не единицы, а многих людей. Это означает, что в законе есть определенные недоработки. Нам нужно думать, как им помочь с помощью государства.

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— Как часто к Вам обращаются с такими проблемами? Насколько востребован институт уполномоченного по правам человека в Абхазии?

— За время нашей работы я поняла, что необходимо провести просветительскую работу. Потому что нет понимания, что это за институт, чем мы занимаемся и почему мы вдруг возникли. Необходимо вести работу в школах, чтобы понимать, что такое права человека и какие механизмы защиты. Другое направление, это работа с государственными структурами, с чиновниками. Омбудсмена нужно воспринимать не как конкуренцию, а как помощь власти в решении и преодолении существующих проблем. К примеру, проблемы, касающиеся неблагополучных семей, женщины, бегущие от домашнего насилия или одинокие пенсионеры. Нам нужно думать, как им помочь с помощью государства.

Теги:
омбудсмены, Абхазия


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