Матуа: цель любой вакцины – безопасность

О том, какие инфекции будут угрожать в 2019 году, почему и когда стоит прививаться от них, в интервью радио Sputnik рассказала научный сотрудник НИИ экспериментальной патологии и терапии Алиса Матуа.

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- Алиса Зауровна, расскажите, какие инфекционные заболевания грозят нам, и какие вакцины предусмотрены?

— В этом году, по прогнозам специалистов, мы подготовили трехкомпонентную вакцину, которая будет применяться в целях борьбы с гриппом группы B и группы A, а именно: австралийский грипп (H3N2) и калифорнийский грипп (H1N1).

- Насколько эффективна эта вакцина, и чем она отличается от других?

— Не могу сказать, что она менее безопасна и более эффективна. Насколько я знаю, она практически такая же. Просто у исследователей уже было понимание, какой вид гриппа будет распространен, и они подобрали вакцину для тех видов гриппа, которые должны быть распространены в этом сезоне. Эти вакцины себя уже зарекомендовали практически без побочных эффектов. Но не стоит забывать, что люди, идущие на вакцинацию, не должны делать ее в период другой инфекции – ОРВ, гриппа и их побочных эффектов.

- Говоря о побочных эффектах, насколько велика их вероятность при вакцинации?

— Естественно мы не имеем права умалчивать о побочных эффектах. Вакцины бывают живые, бывают убитые и есть вакцины последнего поколения. Цель любой вакцины – безопасность человека, чтобы создать в организме человека иммунную реакцию, которая эффективно сможет защитить его от инфекции. Если говорить о вакцинах последнего поколения, генно-инженерных и рекомбинантных вакцинах, в них побочные эффекты минимизированы. Однако есть и такие вакцины, которые сегодня заменить невозможно и, к сожалению, они могут дать побочные эффекты. Но, лучше, чтоб у ребенка однократно поднялась температура, чем когда он столкнется с инфекцией, его иммунная система не сможет справиться с этим.

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- И все же многие родители зачастую отказываются вакцинировать детей. К чему может привести подобное отношение?

— По большому счету, мы не вправе навязывать вакцинацию родителям. Но из-за того, что родители иногда не совсем правильно поступают и не вакцинируют детей от тех бактерий, которые могут перерасти в серьезные заболевания, у нас возникают серьезные проблемы. Страдают и больные дети и те дети, которых родители вакцинируют. Допустить этого нельзя, есть вакцины, которые игнорировать нельзя.

- В таком случае расскажите, как именно вакцина работает, попадая в организм?

— В основном вакцина состоит из антигенных компонентов вируса или бактерии. Когда они попадают к нам в организм, на каждый антиген вырабатываются антитела. Если организм столкнулся с антигеном первично, то организму нужно около двух недель, чтобы выработать нужное количество антител и защитить организм. В том случае, когда мы провакцинированы, остаются клетки иммунологической памяти, которые в первые сутки начинают вырабатывать антитела, то есть организму намного легче справиться. Хочется, чтобы люди воспринимали это.

Матуа о побочных действиях вакцин: лучше раз температура, чем не справиться с инфекцией

- Какая работа по созданию вакцин проводится в Абхазии?

— В течение десяти лет НИИ экспериментальной патологии и терапии Абхазии успешно взаимодействует с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи. За это время мы успешно работали с коклюшной вакциной, которая сейчас находится на этапе исследований. В этом году мы перешли на тему гриппа, изучаем безопасность и иммуногенность этой вакцины. Работаем около полугода, для такой темы это совсем небольшой срок, однако очень важно, что мы занимаемся этой темой и надеемся, что достигнем таких же результатов, как и с коклюшем.

