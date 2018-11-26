Кирилл Вышинский: есть четкое указание держать меня в тюрьме

Очередное заседание суда, регулярно продлевающего Вышинскому срок пребывания в тюрьме, состоится 11 декабря. Все это время коллеги и друзья журналиста требуют прекращения политических преследований на Украине.

Изданию Украина.ру удалось передать Вышинскому несколько вопросов и получить на них ответы.

О самочувствии и условиях содержания в СИЗО

− Сейчас я себя чувствую более-менее. В какой-то момент были проблемы с сердцем: немела левая рука, отдавала острая боль в области груди. Медики херсонского СИЗО хотели помочь, но возможностей у них не так много. В штате уже долгое время нет терапевта (а, на минуту, СИЗО рассчитано на 300 человек, хотя по факту в нем порядка 400 – 450). В какой-то момент острую сердечную боль мне снимали уколами димедрола. Спасибо, была возможность передать медикаменты у моего адвоката – сейчас полегчало.

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− Мои соседи по камере – люди разные. У всех – это первое попадание в тюрьму. Отношения ровные, все прекрасно понимают, почему я здесь очутился – я один с "политической" статьей, до меня в этой же камере сидели крымские пограничники, которых обменяли этой весной, в марте. До этого они сидели 11 месяцев.

Кроме меня в этом же СИЗО сидела девочка из Крыма, которую посадили за участие в комиссии по организации референдума в 2014-м году. Так что термин "политический" здесь не нов. Условия нормальные и по меркам херсонского СИЗО даже лучше общих – можно сказать, повезло.

О связи с миром

− Мой основной источник информации – украинское ТВ. Смотрю новости – после "широкого скрина" можно собрать более-менее адекватную картину мира. Также уже месяца три как мне начали передавать информдайджесты того, что пишут и говорят обо мне не только на Украине – я почувствовал огромную поддержку коллег и страны, о которой сейчас очень много думаю, которой благодарен и в которую очень верю – России. Спасибо огромное!

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Я попросил передать в камеру книги... Читаю прозу (классику – Толстой, Достоевский, современников – Фазиль Искандер, Стругацкие), стихи (Евтушенко, Пастернак). Читаю книги по истории, это очень интересно в условиях современной Украины – очень много интересных и неожиданных параллелей, аллюзий, совпадений.

Решил подтянуть свой английский – друзья передали учебники, книги на английском. Но книг все равно не хватает – "Война и мир" пролетела за три недели… Поэтому, главное, о чем я прошу друзей, а теперь и коллег – передавайте кроме продуктов, еще и книги... Сейчас книги мне приносят самое большое удовольствие…

О перспективах дела

− Следователи ничего не говорят – в Херсоне ничего не решается, все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике – "по-быстрому" ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как – похоже, не очень понимают…. По тому, как дело разворачивается в Херсонских судах – есть четкое указание держать меня в тюрьме на время следствия.

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Обвинения абсурдны, фактаж подобран манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права – я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлении мне срока содержания и на каждой апелляции. Судьи слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении моего тюремного заключения отводят глаза и "набрасывают" очередные 60 суток в тюрьме.

При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается – хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения.

Но я, прекрасно понимая общую тенденцию, понимаю и другое - с началом суда станет понятно, насколько надуманы и притянуты обвинения, аргументы СБУ. думаю, именного этого там и боятся… Если публичная демонстрация лживости обвинений и есть победа, то тогда точно победим!

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"Хочется живого общения"

− Конечно, я скучаю по близким, родным, коллегам, по работе в любимой профессии. С другой стороны, я стараюсь меньше оставлять времени для такого состояния – читаю, занимаюсь, думаю, анализирую. Больше всего мне хочется живого общения с теми, кто меня поддерживает сейчас, любит, помнит и ждет…