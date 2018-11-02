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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Сергей Гунеев

Симоньян об аресте Вышинского: наблюдать за этим все грустнее

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Если бы не судьба человека, то лицемернейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот, сказала в интервью Sputnik главный редактор Sputnik и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию с арестом Кирилла Вышинского.

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Если бы не судьба человека, которая так обернулась за то, что человек просто делал свою работу очень взвешенно и профессионально,  то лицемернейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот. Где-то немножко пожурили тихонечко, так, чтобы особенно никто не услышал, так, чтобы никто особенно не узнал, чтобы не вызвать закономерные вопросы своих собственных населений. А что же это вы, защитники свободы слова, так взираете на украинскую власть, которая во всем вас слушается, а что же вы просто не гаркнете на них и просто не скажете, чтобы быстро отпустили человека, потому что есть ценности? А что же вы так предаете ценности ради своих сиюминутных геополитических интересов? Это поразительно, наблюдать за этим все грустнее и одновременно все смешнее, если бы наш коллега не гнил сейчас в тюрьме. Мы сегодня получили письмо его матери, которое тяжело читать без слез", — сказала Симоньян в эфире радио Sputnik.

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве>>

В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.


Теги:
Вышинский, Маргарита Симоньян, Россия, Украина


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