"Опознанные" объекты и культура онлайн: Кобахия подвел итоги работы в 2018 году

Об итогах работы Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии за 2018 год, о финансовых проблемах, инновационных проектах и планах на будущее, в интервью радио Sputnik рассказал, заместитель министра культуры Абхазии и глава департамента охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.

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- Батал Самсонович, какие важные события произошли в 2018 году в сфере защиты памятников историко-культурного наследия Абхазии?

- Начну с того, что в этом году мы должны были закончить нашу программу по инвентаризации объектов историко-культурного наследия Абхазии. К сожалению, мы не смогли этого сделать, потому что финансирование в 2018 году началось не в начале января, а только в июле. Но, тем не менее, нас обнадежили в Кабинете министров, что, как исключение, перенесут программу хотя бы на один год, и мы сможем ее завершить.

Говоря о положительных достижениях, впервые за историю республики, мы определили инвентаризационную стоимость 150 культурных объектов. В их число вошло около 40 культовых объектов. В основном это - храмы и объекты гражданской архитектуры. Еще одним достижением я считаю описание архитектурного стиля также 150 объектов. Это начало новой работы.

- 150 объектов – это много или мало?

- Это, конечно, мало, но мы всего лишь начинаем. Оценкой занимаемся не мы, а специальные организации, которые лицензированы Госкомитетом по приватизации. Впереди еще нужно описать 2500 объектов. То есть эта работа на несколько лет, и все зависит от финансирования. К счастью, у нас есть специалисты, которые уже выработали формат работы.

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- Какие главные достижения Вы могли бы отметить в работе министерства за 2018 год в целом?

- В этом году мы провели очень важную конференцию на тему "Геоинформационная система как важный фактор историко-культурного наследия". Это новые технологии верификации исторических документов, которые у нас имеются. Впервые в Абхазии наше министерство ввело геоинформационную систему онлайн, на официальном сайте.

В нашей модели будет информация обо всех объектах, их акты, владельцы, состояние, фотографии, проекты реставрации и плюс на сайте будет раздел переписки. Фактически мы даем людям и государственным органам всю необходимую информацию по объектам историко-культурного наследия. Мы думали, что завершим этот проект в 2018 году, но из-за задержавшегося финансирования, его заморозили. Рассчитываю, в мае мы презентуем проект и запустим сайт. Теперь вся информация станет доступной и корректной.

- В 2018 году было несколько экспедиций по поиску объектов историко-культурного наследия. Были ли какие-то открытия?

© Фото : Тенго Тарба Пролетая над восточной Абхазией: в поисках ацангуаров

- У нас было несколько экспедиций по горной Абхазии в 2017 году, а в 2018 году мы делали описание найденных объектов. К концу года мы должны были издать книгу по объектам историко-культурного наследия. В основном туда попадали древние пастушеские стоянки в Абхазии. Это очень важный материал, потому что мы зафиксировали около 400 объектов, а обошли всего 15% всей территории. Книга уже сверстана, сделана, ее просто нужно издать.

- Какие планы и задачи стоят перед министерством в 2019 году?

- В этом году я посещал несколько научных конференций на тему восстановления объектов культурного наследия, разрушенных в различные исторические эпохи во время вооруженных конфликтов. Мы планируем организовать подобную конференцию в Абхазии и осветить вопросы создание реестра перемещенных культурных ценностей во время войны и поствоенного времени. Тема огромная, и мы обязаны создать этот виртуальный реестр, чтобы мы знали, какие наши культурные ценности находятся в Грузии, в России и даже в европейских музеях. В этой конференции примут участие не только представители госорганов, но и этнографы, политологи и историки. Планируем организовать ее в марте.