Цахнакия: лечить инфаркт в Абхазии врачи смогут дистанционно, уже в машине скорой помощи

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал журналистам о том, как новое медицинское оборудование в скором времени ускорит диагностику и лечение пациентов с острым инфарктом миокарда.

"Мы в этом году выполнили программу оснащения материально-технической базы отделений станции скорой медицинской помощи на территории республики. Еще в конце прошлого года было приобретено восемь машин скорой помощи класса "А", в этом году мы их полностью оснастили необходимым лечебным диагностическим оборудованием – транспортными ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, кардиомониторами. Мы установили электрокардиографы с дистанционным телемедицинским устройством, серверная часть которой находится в Республиканской больнице. Сейчас идет процесс интеграции и завершается апробация данного оборудования. Это нам позволит проводить на догоспитальном этапе диагностику острого инфаркта миокарда и дать возможность службе скорой помощи начать проведение всех необходимых лечебных мероприятий уже в машине, в ходе транспортировки", - рассказал министр.

В четверг 6 декабря министр здравоохранения Тамаз Цахнакия провел брифинг, на котором рассказал о договоренностях, заключенных между министерствами здравоохранения Абхазии и России в рамках визита абхазских врачей в Москву и о целевых программах Минздрава.

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