"Ахиллесова пята" Абхазии: Надарая рассказал о положении дел в Галском районе

Глава администрации Галского района Темур Надарая в интервью Sputnik рассказал о том, какая работа ведется с вредителями, пожарной безопасностью в районе, и опроверг сообщения грузинских СМИ о своем избиении.

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– Темур Хухутович, расскажите, с какими проблемами сегодня сталкивается район и как вы их решаете?

– Вы знаете, что Галский район является "ахиллесовой пятой" Абхазии, проблем очень много, они наслаиваются друг на друга. Но самыми главными проблемами для нас сегодня являются борьба с сельскохозяйственными вредителями, а также с документацией населения. Эти две проблемы красной нитью проходят среди всех проблем, которые стоят перед администрацией Галского района.

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Что касается борьбы с сельскохозяйственными вредителями, мы в этом году при поддержке Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Абхазии приступили к механическому сбору мраморного клопа. Было задействовано более ста бригад. Местные жители уже собрали более двухсот килограммов клопов и сдали в приемный пункт, людям выплачивается тысяча рублей за один килограмм. Механический сбор мраморного клопа эффективен, это показал сбор клопа в прошлом году.

– Расскажите о том, как идет процесс паспортизации жителей Галского района и выдача вида на жительство.

По поводу документации населения мы уже два года проводим выдачу новых документов, это вид на жительство и паспорт гражданина Абхазии. На сегодняшний день около 14 тысяч человек сдали документы на получение вида на жительство, из них около шести тысяч получили этот документ.

Гражданство Республики Абхазия получили около четырехсот человек, в получении гражданства было отказано 703 заявителям, потому что у них было гражданство иностранного государства, то есть Республики Грузия, или документы не соответствовали тем параметрам, которые заложены в законе "О гражданстве" - они не проживали постоянно на территории Абхазии с 1994 года по 1999 год.

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Мы хотим придать процессу еще больший импульс, но есть нюансы, есть техника, которая работает в паспортном столе, которая может пропустить определенный объем документов. Сотрудники паспортного стола остаются после работы до восьми-девяти часов вечера, есть прикомандированные, которые помогают, но этот процесс вызывает у нас обеспокоенность, людям приходится стоять в очередях долгое время. Но при этом сейчас наметился некоторый спад в получении документов, сейчас нет такого ажиотажа, и это позволяет более усердно прорабатывать паспортному столу все вопросы, которые стоят.

В законодательном плане нам будет нужно изменения внести в закон о положении иностранных граждан на территории Абхазии, согласно которому должны выдаваться документы на временное проживание. В этом плане есть свои нюансы, я думаю, что эти вопросы тоже будут сниматься.

К сожалению, в районе было несколько случаев пожара, погиб один инвалид. Также огнем был нанесен вред цитрусовым плантациям, туда выезжали пожарные машины, сохранили то, что смогли.

– Тема пожарной безопасности актуальна сейчас, так как многие крестьяне чистят свои сады, затем сжигают собранные ветки и листву. Какая работа проводится с местным населением, проводятся ли какие-то профилактические беседы?

– МЧС постоянно предупреждает, делает объявления об опасности пожаров в период, когда есть много сухостоя. Люди, которые не первый год занимаются сельским хозяйством, прекрасно знают, к чему может привести несоблюдение техники безопасности.

Когда есть ребячество, несерьезное отношение, когда люди думают огнем очистить свой участок и не рассчитывают, после чего огонь перекидывается на соседние участки, и это приводит к печальным последствиям. Поэтому с людьми надо постоянно работать, объяснять. Два года тому назад мы закупили огнетушители для школ и административных зданий и раздали их. Благодаря этим огнетушителям была спасена школа села Батаигуара, которая загорелась, но с помощью огнетушителей местные жители справились с огнем.

Есть случаи, когда мы смогли предотвратить пожар, но, к сожалению, не получается предотвратить везде.

– В конце нашей беседы хотела бы спросить у вас, грузинские СМИ пишут о том, что вас якобы кто-то избил. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?

– Прокомментировать это без улыбки невозможно, я смотрел все эти сообщения грузинских СМИ и, к сожалению, наших абхазских анонимов, которые судачили на эту тему. Был такой известный сказочник Ганс Христиан Андерсен, я думаю, что слухи можно отнести к его репертуару, потому что ни одного слова правды в этом нет. Это похоже на Геббельсовскую пропаганду, главным врагом Абхазии остается Грузия, эти люди постоянно занимаются дискредитацией не только государства, но и отдельных государственных служащих и политических деятелей Абхазии.

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Фактически это желтая пресса, конечно, на нее не надо обращать внимания, но, к сожалению, люди обращают, они передают, звонят и спрашивают. В это время я находился в отпуску в Крыму, не то что каких-то споров или ссор, я ни с кем даже повышенным тоном не разговаривал. Я там подлечивал раны времен войны, сегодня я уже выхожу на работу и прекрасно себя чувствую.