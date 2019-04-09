Некрасов: товарооборот с Абхазией зависит от ее туристической привлекательности

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Абхазии Раулем Хаджимба в ноябре прошлого года прокомментировал товарооборот двух стран, отметив что он растет, но "небольшими темпами".

Светлана Орлик для Sputnik



О том, как сегодня обстоят дела с российско-абхазским товарооборотом, от чего он зависит и какие меры для его стимулирования принимаются с российской стороны, рассказал в интервью торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

- Как вы оцениваете торгово-экономические связи России и Абхазии в настоящее время?

- У нас стабильные торгово-экономические связи, мы видим, пусть не такую большую, но все-таки положительную динамику нашего товарооборота. Так, за 2018 год товарооборот Абхазии с Россией вырос на 11,8% по сравнению с 2017 годом и составил 17,7 миллиарда рублей, это нас радует. Если говорить об экспорте российских товаров в Абхазию, он составил 13,3 миллиарда рублей, увеличившись на 4,8%. Одновременно, поставки товаров из Абхазии в Россию увеличились на 40,3% и составили почти 4,4 миллиарда рублей. Россия, как известно, традиционно является ключевым торговым партнером Абхазии и занимает 74,5% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

- Есть ли у вас данные о других странах-торговых партнерах Абхазии? На кого приходится почти четверть внешнеторгового товарооборота республики?

- По данным наших коллег из Государственного таможенного комитета Абхазии, 5,6% во внешнеторговом обороте Абхазии в 2018 году пришлось на Турцию. Именно турецкие товары являются основным конкурентом российской продукции на абхазском рынке. Кроме того, Абхазией налажено успешное взаимодействие во внешней торговле с более чем 40 странами, среди которых Молдавия, Греция, Китай, Бразилия, Украина, Белоруссия, Болгария, Испания, Италия, Армения, Латвия и другие страны. В основном Абхазия сотрудничает с ними при осуществлении импортных операций.

- От чего зависит товарооборот с Абхазией?

- Рынок Абхазии объективно небольшой, объем потребления товаров и услуг в стране незначительный, поэтому и наш товарооборот не столь масштабный, как нам бы хотелось. Прежде всего, объем товарооборота зависит от сезонного фактора, от количества приезжающих в Абхазию туристов, поскольку это напрямую влияет на потребность в продуктах питания, ГСМ, товарах повседневного спроса. Поэтому динамика товарооборота находится в прямой зависимости от туристической привлекательности Абхазии. Кроме того, на объемы российско-абхазской торговли влияют и иные факторы: изменения рыночной конъюнктуры, погодно-климатические условия и прочее.

- Что скажете о привлекательности Абхазии для туристов?

- Как обыватель, я скажу, что Абхазия привлекает специфического туриста, и многие приезжают сюда несмотря ни на что, потому что им нравится климат, природные и исторические достопримечательности, абхазская хлебосольность, русскоязычная среда, рублевая зона, отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт. Люди чувствуют себя в Абхазии как дома. Важную роль играет роль историческая память: с советских времен Гагра, Пицунда выступают символами летнего отдыха на море. Конечно, есть и те, кто жалуется на неразвитость инфраструктуры, на то, что сервис страдает, но в последнее время многое постепенно меняется к лучшему.

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- Какие еще российские товары поставляются в республику? Над какими проектами ведется работа в настоящее время?

- Как пример, в 2017 – 2018 годах при нашем участии российские компании организовали поставки в республику мебели, строительных и отделочных материалов, сельхозтехники, коммунальной техники, а также колбас, мясных деликатесов, мяса птицы. Общий стоимостной показатель от реализации этих проектов составил более 6 миллионов долларов. Кроме того, в настоящее время Торгпредством прорабатывается проект по оснащению аэропорта Сухума современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием российского производства, эта работа ведется совместно с компанией ООО "НПО "РТС" из Челябинска.

- Какие российские компании присутствуют в Абхазии?

- Из крупных российских компаний на абхазском рынке присутствует "Роснефть", А-Мобайл (сотовый оператор Абхазии - ред.) – компания с российским участием. Из успешно реализованных в 2018 году проектов с российскими инвестициями следует отметить начало работы в Абхазии банка "Центр международных расчетов Абхазия", уставный капитал которого на 100% сформирован российскими участниками, а также запуск завода по производству вин ООО "Производственно-аграрное объединение "АБХАЗ-ВИНО" со 100% инвестициями российских участников. Но в целом мы вынуждены констатировать, что массовой заинтересованности крупных компаний из России в приходе на рынок Абхазии в силу его ограниченного объема нет, чего нельзя сказать о малых и средних российских предприятиях.

- Одна из задач Торгпредства – это выявление и устранение барьеров при торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии стран. Расскажите подробнее, что вам удалось сделать в этом направлении? Какие сложности существуют?

- Действительно, несмотря на стратегический уровень межгосударственного партнерства России и Абхазии и режим наибольшего благоприятствования в торгово-экономическом взаимодействии, закрепленный двусторонним соглашением о режиме торговли товарами от 2012 года, нами периодически выявляются отдельные противоречия, неурегулированные законодательством сферы.

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К примеру, поступают сигналы от предпринимательского сообщества о необходимости устранения двойного налогообложения. Торгпредство получает обращения российских инвесторов о необходимости упрощения процедур регистрации в Абхазии как самих учредителей, так и приезжающих из России работников компаний. Сегодня эти процедуры многим кажутся сложными. Например, для открытия банковского счета необходимо получение разрешения на временное проживание в Абхазии, для чего, в свою очередь, нужно сдать медицинские анализы, пройти обследование, найти гражданина Абхазии и договориться с ним об оформлении временной регистрации, которую по существующим правилам необходимо продлевать ежемесячно. Со стороны бизнеса мы видим запрос на унификацию условий работы в России и в Абхазии.

Также Торгпредством в тесном взаимодействии с российским бизнесом выявлена необходимость имплементации норм упомянутого выше российско-абхазского соглашения о режиме торговли товарами в национальное законодательство Абхазии с тем, чтобы у участников внешнеэкономической деятельности было ясное и недвусмысленное понимание, что таможенные пошлины в отношении ввозимых в Абхазию российских товаров не применяются.

Есть и ряд других проблем, которые требуют своего разрешения на межправительственном уровне. Именно с этой целью в конце 2017 года при существующей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией была создана межведомственная рабочая группа по инвестиционному взаимодействию, которая призвана рассматривать подобные вопросы. Первое ее заседание планируется провести в конце апреля.

- Как вы оцениваете широко обсуждаемый запрет иностранным гражданам, в том числе россиянам, на приобретение в Абхазии жилья? Отражается ли этот запрет на притоке инвестиций в республику?

- Конечно, для крупного бизнеса этот запрет не имеет значения. Крупные компании могут учреждать на месте дочерние структуры, то есть заниматься своей деятельностью дистанционно и в этом отношении не быть привязанными к месту ведения бизнеса. Но, повторюсь, к сожалению, крупный бизнес пока не идет на рынок Абхазии. Интерес к приходу в Абхазию проявляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели, для которых важно самостоятельно приехать, организовать свое дело и непосредственно на месте им заниматься, обустроить бытовой комфорт для себя и своей семьи. И в этой связи невозможность приобретения жилья в Абхазии, безусловно, является сдерживающим фактором. Конечно, россиянин имеет возможность купить коммерческую недвижимость, производственный цех или тот же гостевой дом, но где-то же ему необходимо жить, одновременно решив вопрос регистрации. На наш взгляд, снятие или смягчение существующих ограничений было бы большим плюсом для привлечения в республику малого и среднего российского бизнеса, и, уверен, мы бы увидели серьезный приток инвестиций в страну.

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- На ваш взгляд, меняется ли мнение руководства республики по этому вопросу, поднимается ли эта проблема при рабочих встречах, контактах?

- Этот вопрос нужно адресовать руководству Абхазии, все же это внутреннее дело Абхазии. Я лишь выражаю свое мнение, что запрет на приобретение жилья негативно сказывается на притоке российского бизнеса в республику. И вообще, в наших интересах, напротив, привлекать инвестиции из Абхазии в Россию, а также стимулировать российских инвесторов вкладывать средства и предпринимательский талант в свою страну.

- А есть ли абхазские инвесторы в России?

- Да, многие граждане Абхазии, большинство из которых, как известно, являются одновременно и гражданами Российской Федерации, постоянно проживают на территории России, вкладываются в покупку недвижимости, производственных предприятий.

- Возвращаясь к вопросу торгового оборота между странами, какие абхазские товары пользуются популярностью на российском рынке, и есть ли планы по увеличению поставок абхазской продукции в Россию?

- Основу поставляемой на российский рынок продукции составляют товары агропромышленного комплекса – вина и ликеро-водочная продукция, цитрусовые плоды, орехи. Традиционно высоким спросом у российских мужчин в преддверии 8 Марта пользуется абхазская мимоза. Кроме того, мы наблюдаем рост объемов поставок абхазских джемов, варенья, компотов, аджики, что говорит о появлении в Абхазии перерабатывающих производств, о необходимости организации которых много говорилось в последние годы. Развивается производство в республике томатов и овощей закрытого грунта, появились современные тепличные хозяйства, ориентированные на экспорт продукции в Россию. В условиях санкционных ограничений абхазский рынок плодоовощной продукции определенно интересен России.

Наши абхазские партнеры готовы и хотели бы увеличить объемы поставок этой продукции, но есть ряд сдерживающих факторов. Во-первых, это природные, климатические и экологические факторы. Например, в прошлом году был крайне скудным урожай ореха-фундука, который пострадал от распространившегося в Абхазии вредителя - коричнево-мраморного клопа. Этот вредитель нанес серьезный ущерб и цитрусовым в сезоне их сбора зимой 2017 -2018 года. В результате предпринимаемых властями Абхазии мер по борьбе с ним был собран неплохой урожай цитрусовых нынешней зимой, что положительно отразилось и на экспортных поставках в Россию.

Для наращивания объема поставок немало делается в рамках взаимодействия таможенных служб: в целях упрощения таможенных формальностей в 2017 году было принято решение о создании в Гулрыпшском районе Абхазии специализированного российского таможенного поста с целью оформления вывозимых в Россию товаров на месте. Таким образом, абхазскому экспортеру не нужно будет стоять в очередях на границе, собирать пакеты документов, проходить дополнительные процедуры досмотра груза и прочие формальности. Сейчас пост выстраивает технологию своей работы, алгоритм взаимодействия с таможенными органами и другими ведомствами Абхазии, и, я думаю, что уже в текущем году он начнет работать в штатном режиме, и абхазские организации-участники внешнеэкономической деятельности в полной мере почувствуют преимущества работы с ним.

Другое препятствие к проникновению на российский рынок связано с тем, что агропромышленный комплекс в Абхазии представляет собой мелкие, раздробленные хозяйства, а для России, где на месте базаров и рынков в последние годы создаются крупные продуктовые торговые сети, представляют интерес крупные консолидированные партии товаров. Торговые сети не заинтересованы в работе с мелким производителем (поставщиком), им нужны большие объемы, ритмичные поставки в строго определенные сроки, оплата товара с отсрочкой платежа, и все это - "в белую", банковскими переводами.

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К сожалению, в настоящее время в Абхазии еще не в полной мере создана инфраструктура, которая позволила бы выращенную плодоовощную продукцию собирать, перерабатывать, хранить, калибровать, осуществлять процедуры сертификации и в дальнейшем значительными объемами поставлять в Россию. В этом мы видим большую проблему. Необходимо выстраивать каналы взаимодействия с российскими продовольственными сетями, уходить от практики челночного перемещения товаров на тачках, в коробках и авоськах через границу на реке Псоу. Хотя наши абхазские коллеги молодцы, они в России создают условия для продвижения своих товаров, в некоторых крупных торговых центрах в Москве, Подмосковье появляются так называемые торговые дома Абхазии, павильоны с абхазской продукцией.

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Необходимо отметить, что помимо сельскохозяйственных товаров, в прошлом году возобновились поставки из Абхазии в Россию инертных материалов. Щебень, галька, гравий из Абхазии обладают достаточно высоким качеством и отличными физическими характеристиками. Сейчас их поставляют в Крым на строительство Крымского моста, подходов к нему, федеральной трассы "Таврида". В свое время абхазские инертные материалы в большом объеме поставлялись на сочинские стройки (во время подготовки к Олимпиаде в 2014 году – ред.) и принесли немало пользы для экономики Абхазии. К слову, Торгпредство также приняло участие в работе по снятию существовавших ограничений на поставки абхазских инертных материалов в Россию.

- Вернемся к российскому бизнесу. Какие бы рекомендации вы дали российским предпринимателям, которые хотят открыть свое дело в Абхазии? Республика не раз заявляла о заинтересованности в инвестициях из России, расширении торговых контактов, но на деле в российской прессе встречаются истории про россиян, которые, построив в Абхазии завод или магазин, подвергались давлению, ущемлению своих прав и интересов, а порой и лишались своей собственности.

- Многие бизнесмены, как показала практика, приезжают в Абхазию в частном порядке, договариваются с абхазскими партнерами, нередко сознательно включаясь в так называемые "серые" схемы.

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В Торгпредство же и в другие официальные российские структуры, представленные в Абхазии, они обращаются лишь с возникновением проблем и угроз их бизнесу, имуществу, безопасности. Мы считаем такой порядок действий неверным и рекомендуем российским компаниям, которые хотят реализовать свои проекты в Абхазии, прежде всего, обращаться в наш адрес или в министерство промышленности и торговли Российской Федерации в Москве. Российским предпринимателям нужно рассказать о себе, своем проекте и своих ожиданиях, попросить содействия в поиске надежных партнеров, чтобы получить государственную поддержку при защите своих интересов. Торгпредство готово оказать российским предприятиям консультативную помощь по анализу рынка, условиям работы на нем, организовать бизнес-миссии и встречи с потенциальными партнерами.

Кроме того, на старте реализации проектов в Абхазии не менее важным считаем и выстраивание коммуникации с абхазскими государственными органами, прежде всего с Министерством экономики и созданным в 2015 году государственным Инвестиционным агентством, а также Торгово-промышленной палатой Абхазии. Как и мы, наши абхазские коллеги всегда открыты к общению, готовы помочь с разъяснениями о существующих преференциях и льготных налоговых режимах в отношении инвестиционных проектов, предоставить сведения о свободных инвестиционных площадках и иную актуальную информацию. К слову, эта информация размещена и на их информационных ресурсах в интернете.