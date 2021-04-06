Предприниматель Кузнецова об Абхазии: место, где живет Бог

Предприниматель из России Александра Кузнецова, которая не так давно получила абхазское гражданство, рассказала корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о себе, своей семье, жизни и о том, как Абхазия стала для нее вторым домом и главным "бизнес-проектом".

Можно ли в Абхазии вести бизнес иностранцу и как это сделать правильно, почему дела в республике легче решать, чем в России, какие сложности возникают у предпринимателей в Абхазии и какой вид деятельности самый выгодный, а также почему Кузнецова "подумывает" взять фамилию Ажиба, читайте в интервью Sputnik.

О себе и первом бизнесе

- Александра, для начала хотелось бы поближе с вами познакомиться, узнать, где вы родились, кто ваши родители, какое у вас образование?

- Я родилась в Днепропетровске. Я этническая украинка. Основную часть своей жизни прожила в Краснодарском крае и до 10 лет жила в адыгейском поселке Яблоновка, куда перевели моих родителей на работу по строительству дорог. Мне тогда было четыре года. Мама у меня - товаровед. Мой отец - заслуженный строитель Кубани. Он очень хотел, чтобы я занималась этой деятельностью, и после его смерти в 2016-м я переехала обратно на юг, в Сочи, и занялась строительством. Честно говоря, я не планировала становиться строителем. Все пророчили мне руководящую должность на каком-нибудь заводе. Думаю, это связано с тем, что с детства, когда я была комсомолкой, всегда возглавляла дружины в разных пионерских лагерях.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Александра Кузнецова переехала в Сочи в 2016 году и занялась строительством, а мечтала быть директором школы.

У меня два образования. В Краснодаре я окончила педагогическое училище и даже успела поработать в Краснодаре и потом в Москве учителем начальных классов. Очень хотела быть директором школы и поэтому поступила на факультет психологии, кафедра педагогики в лучшем университете страны, МГУ имени Ломоносова. В общем, вся моя жизнь была направлена на работу с детьми. Когда в 1991 году случился переворот в России, я как раз поступила на учебу в университет, мне уже было понятно, что моя профессиональная деятельность складывается не так, как я планировала. Во время учебы я стала подрабатывать в ресторанном бизнесе.

- Почему вы решили уйти именно в ресторанный бизнес?

- Потому что наш факультет находился на улице Тверской в Москве, где в ту пору очень хорошо развивалась эта сфера. Сначала я была барменом, официантом, потом стала менеджером под руководством шведского менеджмента. Четыре года спустя меня наняли российские олигархи, для которых я строила крупную ресторанную сеть.

После того как вышла замуж, решила уйти из ресторанного бизнеса и заняться семьей, но смогла просидеть дома всего две недели. Открыла бизнес и через какое-то время построила собственную ресторанную сеть. За шесть лет я создала несколько крупных объектов. Помог мне в этом супруг, который профинансировал мой проект.

- Где находился ваш первый ресторан, какие эмоции вы испытывали во время его открытия?

- Первый ресторан был расположен на бульваре Чистые пруды в Москве, и открывался он за несколько дней до родов в 2004 году. У меня была задача быстрее его открыть и передать управление команде, которую я привела из других ресторанов, где я работала до этого. У меня не было чувства собственности или какого-то ажиотажа от этого. Не могу сказать, что я при открытии почувствовала что-то особенное. Это бизнес, и я к нему отношусь спокойно.

- Неужели открыть в Москве ресторан так просто? Наверняка были какие-то сложности.

- Конечно, были некоторые препятствия, потому что каждый раз выходят новые законы, постановления, и сейчас так. Мой ресторан был в помещении на первом этаже жилого дома, и Юрий Лужков (мэр Москвы с 1992 по 2010 годы - прим.) издает приказ о том, что объектам общественного питания открываться в подобных местах нельзя. А у меня уже все было готово, проплачена аренда в размере по 20 тысяч долларов на несколько месяцев вперед, плюс к этому в это дело уже были вложены огромные деньги. Вот тогда, конечно, мне пришлось побегать и познакомиться со всей префектурой центрального округа, со всеми руководителями различных структур, которые участвуют в организации общепита. Как говорится, все что ни делается, все к лучшему. Если бы не этот закон, я бы не установила огромные связи, которые позже мне помогли в развитии бизнеса, так как эти люди стали мне доверять и оформляли у меня огромные заказы. При этом все договоренности с ними не выходили за рамки закона, и они это оценили.

Также мне пришлось познакомиться со всеми жильцами этого десятиэтажного дома и с каждым из них найти общий язык для получения подписи под письмом о том, что они не против открытия такого объекта в их доме. Взамен кому-то мы помогли с организацией питания их детей, кому-то произвели ремонт коммуникаций в квартире, чтобы они нас не затапливали.

Как правильно вести бизнес

- Найти точки соприкосновения с таким количеством людей непросто. Как вам это удалось?

- В первую очередь мне помог мой опыт в прошлой деятельности, когда я работала с клиентами дорогих ресторанов с очень взыскательным вкусом. Найти с ними общий язык довольно сложно. Плюс к этому я все-таки профессиональный психолог, и эти навыки мне тоже сильно пригодились.

- На вашей страничке в Facebook в разделе "информация" написано, что вы серийный предприниматель, создаете маркетинг для компаний, ресторатор, отельер, строитель. Также мне известно, что у вас в Абхазии бизнес по производству бутилированной воды. Скажите, как можно одновременно вести столько видов бизнеса и как вам удается все это контролировать?

- Порой я не рассказываю людям все о себе, так как многие из них не верят, что это возможно. Однажды я выступала на форуме в Сочи, где присутствовали в основном мужчины, и я рассказывала про Абхазию. Они не поверили, что женщина может заниматься бизнесом в Абхазии, что она может вести такое количество бизнесов и в то, что я могу быть собственником объектов в Абхазии. Поэтому я решила рассказывать о чем-то одном, в зависимости от того, где я нахожусь. Или про ресторан, или про гостиничный бизнес, или про производство.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Александра успешно ведет несколько бизнес-проектов, в том числе в Абхазии.

Фермерство для души

- Список, который я зачитал, полный, или я что-то пропустил?

- У меня еще есть свое фермерское хозяйство в Абхазии рядом с границей на реке Псоу. Называется оно "Девичьи сады". Нас три сестры, и все мы связаны с ресторанным бизнесом, но фермерское хозяйство больше для души, чем бизнес. Мы любим туда приезжать, трудиться и отдыхать на природе, дышать свежим воздухом.

- Почему именно фермерское хозяйство и что вы там выращиваете?

- Дело в том, что наши предки владели большими угодьями на Украине, но потом произошла революция, и их раскулачили. Им оставили небольшой кусочек земли в сравнении с тем, что у них было, и наша бабушка сделала там "сборную солянку" того, чем они занимались до революции. Там были куры, козы, свиньи, фрукты, овощи и многое другое.

Спустя много десятилетий мы с сестрами воссоздали эту историю в Абхазии. Выращиваем мы там все, кроме свиней. Коз держим периодически. Во время пандемии пришлось всех зарезать, потому что некому было их доить, и не могли перевезти нашего фермера через границу, так как он гражданин Узбекистана. Сейчас мы снова завели коз, есть кролики, утки. Также у нас были гуси, но спроса на них не было, и мы перестали их разводить. Сыр мы производим для себя, а овощи и фрукты поставляем в наш ресторан в летний период.

Жить в деревне после мегаполиса, конечно, благодать. Когда ты живешь на Тверской, где постоянно смог, гул автомобилей, а затем ты приезжаешь в деревню, где тишина, природа, поют птицы – это наслаждение и настоящее счастье. Я иногда записываю на телефон пение птиц и отправляю друзьям, чтобы они послушали. Мои дети тоже говорят мне спасибо за такое счастье. Моему сыну Даниилу 16 лет, и он сейчас работает у нас вместо фермера, пока ожидаем открытия границ для иностранцев.

К ферме я отношусь не как к бизнесу – это больше для души, но при этом я планирую договориться о поставках нашей продукции в рестораны на Красной поляне. Опыт экспорта у меня есть. Пиво, которое мы производили, отправляли на Красную поляну, и оно очень хорошо там продавалось. Когда местные предприниматели увидели, насколько живое, хорошо сваренное пиво пользуется спросом, они сразу же стали открывать там пивоварни. Спроса зимой на пиво в Абхазии нет, но летом эта продукция идет хорошо. Бывает, что не успеваем покрыть спрос.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Александра ведет фермерское хозяйство в Абхазии рядом с границей на реке Псоу, а также производит пиво, которое планирует поставлять на Красную поляну.

Также пиво нас спасало в период карантина. За счет продажи нашей продукции мы покрывали оплату за коммунальные услуги и другие сопутствующие бизнесу расходы.

Убыточная вода и знакомство с Абхазией

- А воду где вы добываете и как реализуете?

- У нас есть скважина на реке Псоу, и там добываем эту воду. Разливаем ее здесь, в Гагре. Пробовали экспортировать ее в Россию, но я поняла, что мы производим не воду, а пластик. Дело в том, что для разлива одной тонны воды нужно тысячи пластиковых бутылок. Я поймала себя на мысли, что я с этим бизнесом сопричастна к загрязнению природы, так как такой материал у нас в Абхазии не утилизируется и не перерабатывается. А что я с этого имею? Какие-то три рубля с бутылки заработаю, но совесть же должна быть чиста. Мы решили отказаться от пластика и перешли к стеклянной таре, но вода в стеклянной бутылке намного дороже, и в Абхазии она не востребована. В России крупного покупателя нашей воды мы тоже пока не нашли.

Сейчас мы разливаем воду только для нашего ресторана и у нас есть несколько клиентов, которые берут ее в 19-литровых бутылях. На сегодняшний день это направление пока нельзя назвать бизнесом. Я его держу на перспективу. Например, если мы достроим гостиницу на Псоу, то эта вода будет для гостей. Если появится возможность экспорта в Россию в больших масштабах, я это буду делать только в стекле, но сейчас в России достаточно много предложений по воде, и я пока не вижу спроса на абхазскую воду, ведь она недешевая.

- Александра, как и когда вы познакомились с Абхазией и как решили сюда переехать, начать вести дела?

- Мой отец был одним из тех, кто восстанавливал города Армении, пострадавшие во время землетрясения. Ездил он туда через Абхазию, а когда возвращался, всегда привозил маме бутылочку вина "Псоу" и рассказывал, какая это прекрасная страна, но выбить путевку сюда в советское время было очень сложно. Я это очень хорошо запомнила. Как-то раз папа смог купить нам однодневную путевку в Абхазию, и мы тогда побывали на озере Рица и в Новоафонской пещере. Мне было примерно девять лет. Когда мы вышли из пещеры, я подумала, что мы попали в какое-то другое измерение, в страну чудес. Все было покрыто растительностью, сады буйствовали красками, а в воздухе витал какой-то аромат. Я так и не поняла, что это был за запах, и он был густой. Это ощущение сказки сохранилось на всю мою жизнь и, наверное, оно меня тянуло сюда. Но решение о переезде я приняла после рождения второго ребенка в 2008 году еще до признания суверенитета Абхазии Россией.

- Разве можно так легко оставить все дела на родине и переехать с детьми в другую страну?

- Очень многих это удивляет, но для меня это было просто. В первую очередь переезд был обусловлен экологией. Я понимала, что воспитать их здоровыми людьми в центре Москвы невозможно. Я сама в Москве постоянно болела, и врачи меня поставили перед выбором – работа или здоровая жизнь. Я не хотела бросать работу и стала рассматривать варианты, где можно работать и наслаждаться жизнью. Выбор пал на Абхазию.

Александра Кузнецова © Foto / предоставила Александра Кузнецова

Александра Кузнецова с сыновьями © Foto / предоставила Александра Кузнецова

Александра Кузнецова с сыновьями © Foto / предоставила Александра Кузнецова

Александра Кузнецова с сыновьями © Foto / предоставила Александра Кузнецова 1 / 4 © Foto / предоставила Александра Кузнецова Александра Кузнецова

Было понятно, что Адлер и Сочи, где у нас была квартира, тоже не подходят. Нам нужно было спокойное и красивое место. Супруг переехать с нами не смог из-за работы в сфере нефтехимии, и у него все время были командировки.

Когда мы сюда приехали, все воспоминания снова нахлынули, и я поняла, что это то место, где надо быть. Сначала мы жили в одной из гостиниц Гагры, но, когда в первый раз отключили электричество, стало ясно, что в таких зависимых условиях растить детей нельзя. Мы стали искать частный дом с печкой и генератором. Нашли такой дом мы у границы на реке Псоу.

В тоже время мы с супругом решили, что где-то в том же районе надо присмотреть место для строительства базы отдыха, куда люди могли бы приезжать и прочувствовать всю глубину природы Абхазии. Сейчас этот объект, рассчитанный на 55 номеров, где заложены коттеджи, бунгало, необходимая инфраструктура, находится на стадии нового развития.

Был период, когда строительство пришлось приостановить, так как муж решил сменить вид деятельности. В Абхазии о майнинге услышали относительно недавно, а супруг мой занимался этим еще много лет назад, когда все только начиналось. Нас застал первый кризис майнинга, когда биткоин упал в цене. Мы потеряли огромные деньги, которые должны были пойти на строительство. В тот же период у нас умер партнер, и все остановилось. Мы дождались начала инвестиционной программы льготного кредитования бизнеса в Абхазии, и, пройдя все конкурсы, мы попали в нее. У меня тогда еще даже не было гражданства. Вскоре программу кредитования закрыли. Деньги до нас так и не дошли. Не были выделены.

Не так давно обратилась в один из российских банков, которому дали разрешение на кредитование абхазского бизнеса. Жду ответа.

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Особенности абхазского мультибизнеса

- Из всех видов бизнеса, о которых мы уже сказали и которые еще не успели затронуть, какой наиболее выгодный в условиях Абхазии и какой стал первым для вас в республике?

- Самый выгодный – это определенно гостиничный и строительный бизнесы. Самый первый мой бизнес - это то место, где мы с вами сейчас находимся – ресторан "Мельница" и отель при нем. Этот ресторан работал еще и до войны, но после нее он был в очень плохом состоянии. Нам пришлось его полностью разобрать и собрать заново. Провели экспертизу фундамента, под которым течет река, и организовали серьезные инженерные работы для того, чтобы зданию ничего не угрожало.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Первым бизнесом, который открыла Александра Кузнецова в Абхазии, стал ресторан "Мельница".

Вложены в это заведение, а также в оснащение, мебель довольно большие деньги. Открылись мы 18 апреля 2009 года. Гостей было очень много. Мы пригласили всех известных личностей Гагры, Абхазии, и они часто приходили к нам после открытия.

- Насколько успешен этот проект и не пожалели ли вы, что в него вложились?

- Был период, когда люди перестали посещать рестораны. Все говорили о кризисе 2008 года, но мы в последующие два года его не ощутили. Настал 2011 год. Вот он действительно стал для нас серьезным испытанием. В дальнейшем таких показателей, как до этого периода, у нас тоже не было, но в последние два года, когда в Гагре открыли современные, красивые и комфортабельные отели, ситуация улучшилась.

Что касается того, что пожалела я или нет. Для меня не существует понятия сожаления. Да, мы не заработали столько денег, сколько предполагали, что связано с тем "зомбическим" периодом замирания бизнеса в Абхазии, но я ни о чем не жалею. Единственное, мое самолюбие как предпринимателя, конечно, было ранено. В целом, я получаю удовольствие от этой деятельности, и, если не это чувство, я бы давно все закрыла или продала бы.

Более того, мы строили все объекты своими силами. Для этого мы открыли собственную строительную компанию и получили лицензию на работу, но заказы мы сторонние не принимаем. Используем специалистов, всю технику и возможности в своих проектах. Зато мы застрахованы от того, что кто-то не уложится в сроки, что пропадут стройматериалы, кто-то обманет.

- Вы ведете столько видов бизнеса, что под силу не каждому мужчине. Как вы справляетесь и чем приходится жертвовать?

- Во-первых, меня поддерживает моя семья. Я привезла сестер, у них есть дети, так или иначе семейственность здесь присутствует. Также у меня есть доверенные люди, которые могут тянуть экономическую часть дел. За все годы работы с ними я уже могу им полностью доверять в ведении многих видов деятельности. Конечно, с некоторыми из них за все это время мы успели настрадаться.

- В чем проявлялись эти страдания?

- Вы ведь знаете, сколько раз за последние годы сменилась власть. Только у нас появляется надежда, что сейчас все изменится, и все соглашения с нашими потенциальными инвесторами будут подписаны, как это тает на глазах. Всем известно, что нестабильность мешает развитию любого государства и отражается на деятельности малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. Запланированные показатели развития бизнеса не достигаются. Да и российско-абхазские соглашения тоже несвоевременно в связи с этим реализуются.

Помимо этого, прошу прощения, если кого-то обижу, но Россия – это "собака на сене". Она не дает Абхазии самостоятельно развиваться, например, принимать предложения для развития от других стран и при этом недостаточно "спонсирует".

Абхазо-российское партнерство

- А как же Инвестиционная программа и то, что половина бюджета Абхазии состоит из российских денег?

- Спасибо большое за это, но надо больше. То, что получает Абхазия – это крохи. Не хочется разжигать какое-то недопонимание со стороны россиян, но очень многие из них считают, что Россия кормит Абхазию, и все абхазы и жители Абхазии кому-то что-то должны. А когда сюда приезжают россияне, они думаю, что это их страна. Я к этому отношусь негативно.

Вы приезжаете в чужую республику, где есть своя власть, свои законы – уважайте их. Россия помогает, к примеру, Кубе, Никарагуа и многим еще, но наши российские туристы ведь туда не приезжают, как короли жизни и с мнением о том, что Куба им должна. Так почему это происходит в Абхазии?!

Такое отношение естественно считывается местными жителями, и очень часто я это вижу. Бывало в нашей работе, когда нам приходилось делать замечания и отказывать в обслуживании подвыпившим туристам, которые вели себя агрессивно, в том числе из-за такого мнения.

- В отношении местных подобные "санкции" не применяли?

- В начале работы, конечно, было "весело", но время идет, и молодежь выросла, стала спокойнее. Когда мы открылись, в Гагре особо не было мест для веселья, и молодое поколение сидело у нас с утра до вечера, но мои сотрудники молодцы – выстояли.

Бизнес без "крыши"

- Принято считать, что запустить свой бизнес в Абхазии без поддержки или участия местных жителей сложно или вовсе невозможно. Как было в вашем случае?

- Мне часто задают этот вопрос и говорят, что у меня наверняка есть местный партнер, что кто-то "крышует" или я работаю на бандитов. Я все время слышу, что невозможно в Абхазии заниматься бизнесом. Даже на форумах в Сколково меня убеждали, что в Абхазии нет никакого бизнеса. Я пытаюсь переубедить этих людей. Предприниматель, который поработал в Москве, он уже ничего бояться не должен. Даже бюрократию в России и в Абхазии сравнивать нельзя.

Да, я не могу сказать, что бизнесмену-новичку здесь будет комфортно. Сначала нужно поработать в России, чтобы понять все схему взаимодействия властей с предпринимателем. Некоторые думают, что нет никакого законодательства в Абхазии, что здесь нет власти, законов. Это не так. Абсолютно все те же схемы взаимодействия, и здесь они даже более легкие. Например, чтобы в России получить разрешение на строительство, нужно, как минимум, в десять раз больше документов, чем в Абхазии.

Многие российские бизнесмены где-то услышали, что в Абхазии невозможно заниматься бизнесом и поставили для себя некие ограничители. Не стоит этого делать. Лично у меня никогда не было таких мыслей. Я всегда работаю с юристами, с которыми консультируюсь. В любой стране безопасность бизнеса заключается в юридической базе. Если она у вас есть, то и проблем никаких быть не должно. Плати налоги, оформляй правильно документы, проводи аудит и спи спокойно.

Был один случай в самом начале пути, когда мы попали на штраф. Мы оказывали финансовую помощь здесь, которая в России признана благотворительной и не облагается налогом. В Абхазии такого нет, и мы об этом не знали. Налоговая нам выписала штраф, и мы его оплатили. Все законодательство в открытом доступе, и с ним легко ознакомиться при желании.

Еще очень важный момент заключается в том, что отстраняться от бизнеса никогда нельзя, необходимо личное присутствие. Или же у тебя должен быть доверенный человек, который будет все это контролировать. Возможно, есть виды бизнеса, которыми можно управлять дистанционно, но сфера услуг, туризма, гостиничный, ресторанный бизнесы или же строительство нужно контролировать лично. Мне самой становится скучно, если я не вовлечена во все это. Бизнес в первую очередь - это творчество, и, если ты к этому относишься по-другому, он у тебя работать не будет.

- И все-таки, не было за все эти годы ни одного случая, когда к вам подошли и сказали: "давай работать вместе", "делись", "плати"?

- Вы не представляете, как я этого боялась в Москве. Я советовалась с отцом по этому поводу, а он ответил: "Я откуда знаю. Это ведь не я занимаюсь бизнесом. Если такая проблема появится, тогда и разберемся".

Считаю, что неправильно не делать того, что тебе хочется, опасаясь чего-то. Да, я слышала разные подобные истории, которые происходили в Абхазии, но со мной ничего такого не было.

Как начать дела в Абхазии

- Что вы посоветовали бы потенциальному инвестору, который планирует или хочет открыть свой бизнес в Абхазии?

- Хочу вам рассказать об одной новой для меня площадке, где я могу общаться с потенциальными инвесторами для развития моего бизнеса - TikTok. Я туда выкладываю короткие ролики о том, что происходит в Абхазии, – про налоги, про то, что можно привозить и увозить, каким бизнесом лучше здесь заниматься, какие законы здесь, какие растут растения, какой здесь сезон, какие лучшие отели и еще много чего. Я наблюдаю очень большой отклик, и стали поступать запросы на консультацию.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Александра завела TikTok, чтобы рассказывать потенциальным инвесторам о развитии бизнеса в Абхазии.

Я не скрываю, что решила всю эту историю монетизировать. Более того, пять лет назад мы вместе с моей компанией и моими приятелями, с которыми я дружу в Абхазии, создали российско-абхазское агентство "Черноморско-Кавказского развития". Миссия этого агентства в том, чтобы помочь потенциальному инвестору освоиться в Абхазии и оказать ему поддержку в устойчивом развитии бизнеса. Но решение предпринимателя об открытии нового бизнеса должно быть самостоятельным, и какого-то универсального совета не существует. Все зависит от типа бизнеса и запросов предпринимателя.

Когда я только начала здесь работать, инвестиции в Абхазию были игрой "в долгую", сейчас это игра "в быструю". То есть сейчас самое время прийти и занять свою нишу. Тем самым человек сможет обеспечить себе конкурентное преимущество. Буквально через год цены в Абхазии взлетят в разы, как это было в Сочи перед Олимпиадой.

- Если я вас правильно понял, вы советуете вкладывать в Абхазию, но как это сделать правильно?

- Для открытия любого бизнеса нужна территория, которую нужно развивать. Я бы рекомендовала обязательно обращаться в агентства по недвижимости. Затем надо обратиться к властям Абхазии, поговорить с главой района, где планируешь начать бизнес. Также рекомендовала бы обратиться в Торгово-промышленную палату для консультации. Затем в Торговое представительство России в Абхазии для получения информации, в том числе обо всех межправительственных соглашениях.

Можно обратиться в Госкомитет по приватизации и спросить, что сейчас есть в Абхазии для приватизации и поучаствовать в тендере, который доступен гражданам и Абхазии, и России. Не надо этим пренебрегать. Это структуры, которые поддерживают развитие Абхазии. Вы получили полноценную, грамотную информацию, и это придаст вам уверенности в успехе. Советую заключать партнерство не на личном уровне, а напрямую с представителями республики. Конечно, для крупных игроков это частно-государственное партнерство.

- Как вы относитесь к формату взаимодействия между абхазскими и, допустим, российскими предпринимателями в виде софинансирования бизнеса?

- Я сейчас рассматриваю такую схему. Занимаюсь привлечением инвестиций и провожу консультации с людьми, которые хотели бы вложиться в Абхазию. Речь идет о строительстве базы отдыха, о которой мы уже говорили, и отеля. Для производства воды тоже необходимы определенные мощности, если запустить экспорт.

Я приветствую такое взаимодействие и настроена на то, что именно в партнерстве возможно развитие бизнеса. При этом надо искать не только того, кто просто дает деньги, а того, кто готов на равных правах участвовать в бизнесе и помогает в его развитии своими знаниями.

- А если это будет местный партнер?

- Я знаю немало примеров, когда именно местные бизнесмены объединялись в тандемы и создавали успешные проекты. В основном мне известны такие примеры в Сухуме.

Недвижимость и аренда

- Как вы относитесь к строительству апартаментов в Абхазии с правом покупки для россиян?

- В Абхазии по законодательству ни в коем случае нельзя продавать коммерческую недвижимость до сдачи в эксплуатацию. Если объект сдан, и ты его приобрел, то ты можешь отчуждать от его части какую-то территорию и продать. Например, я тоже могу продать отель при ресторане и заниматься только самим рестораном. Здание большое, и его можно разделить. Как дальше человек будет распоряжаться имуществом, это его личное дело. При этом в моем случае нужна гарантия от партнера о безопасности всего здания.

Так как россиянин не может приобрести здесь частную недвижимость, было бы интересно, если, например, мой потенциальный партнер приобретет часть здания, сдавать его в аренду, а самому жить в летнее время в каком-то номере. Наверное, кому-то будет это интересно, но учитывая, что именно гостиничный бизнес очень выгодный в Абхазии, я не думаю, что кто-то будет расставаться со своей коммерческой недвижимостью, которую легко можно сейчас окупить при сдаче ее в аренду, так как с каждым годом стоимость одного номера в сутки растет. Я просматриваю маркетинговые исследования и вижу, что в этом году номера сдаются почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

Что касается строительства апартаментов для продажи, год назад я бы сказала, что это было бы выгодно, но сейчас ситуация изменилась. Мне кажется, в наши дни выгоднее строить и сдавать в аренду.

Еще один, на мой взгляд, немаловажный момент связан с тем, что в Абхазии недостаточно обслуживающего персонала в курортный сезон. Я лично с этим сталкиваюсь. Зачастую приходится приглашать людей из-за границы и нанимать на работу. При этом встает вопрос их размещения. Считаю, что сейчас стоит заняться строительством объектов наподобие общежитий для персонала, где они могли за определенную сумму жить в течение своего пребывания в Абхазии.

- Если существует нехватка обслуживающего персонала в Абхазии, не стоит ли государству внедрять некие обучающие программы, курсы повышения квалификации?

- Я не говорю о наличии или отсутствии грамотности и компетенции у людей. Речь идет о буквальной нехватке человеческого ресурса, людей мало, Абхазия малонаселена. Эта проблема будет только усугубляться с каждым годом.

Если будут восстановлены инфраструктура - аэропорт, морской порт, вокзалы все - и будут комфортные условия для проживания, то сначала увеличится турпоток и производство, необходимое для его обслуживания. Эти события и привлекут инвестиции, будет развиваться экономика, и впоследствии местные жители, которые уехали на заработки в Россию, вернутся.

Абхазия и гражданство

- Насколько мне известно, вы гражданка Абхазии. Как давно вы его получили, и что наличие этого гражданства изменило в вашей жизни?

- По истечении десяти лет проживания в Абхазии я полтора года назад с письмом обратилась к президенту страны с просьбой предоставить гражданство. Затем я сдала языковой экзамен. Изучала абхазский язык вместе с детьми в онлайн-школе, давно созданной нынешним министром просвещения Иналом Габлия. Честно говоря, абхазский язык очень сложный для меня в произношении, но моим детям он дается намного легче. Но он определенно легче иврита и арабского языков, которые я тоже сейчас изучаю.

- У вас есть любимые слова или фразы на абхазском языке?

- Такого нет, но есть любимая абхазская фамилия - Ажиба, что в переводе на русский означает кузнец – производное моей фамилии. Возможно, я эту фамилию и возьму (шутит собеседник - прим.).

Изменилась ли моя жизнь после получения гражданства? Особо нет, но определенно изменилось мое личное отношение к Абхазии. Это можно сравнить с тем, когда женщина выходит замуж и отношение с супругом становятся официальными. Я стала чувствовать большую ответственность, а это вызвало во мне еще большую привязанность к Абхазии. Теперь я могу полноценно быть "адвокатом" Абхазии на различных площадках, так как я уже имею право себе это позволить, имея принадлежность к стране.

В бизнесе и на бытовом уровне ничего не изменилось. Я всегда ощущала себя местной в этих сферах все так и осталось.

- Какое у вас самое любимое место в Абхазии, как вы любите проводить свободное время?

- Я могу бесконечно ездить в Новый Афон и на Рицу. Я там была "сотни" раз, но всегда нахожу что-то новое для себя. Мы с семьей увлекаемся горнолыжным спортом, и я бы хотела, чтобы инвестиции пришли в эту область бизнеса тоже, так как условия для этого в Абхазии очень хорошие.

© Foto / предоставила Александра Кузнецова Кузнецова уверена, что развитие зимнего туризма в Абхазии имеет большой потенциал.

- А вашим детям здесь нравится?

- Им очень нравится в Абхазии. Мой сын Даниил изучает абхазский язык, пишет стихи и песни об Абхазии, но пока на русском языке. Они вместе с младшим сыном Александром также изучают английский, французский, иврит.

Старший сын любит историю и хочет заниматься политикой, в том числе и в Абхазии. Он видит себя в будущем в этом качестве. Видимо, в Абхазии всех захватывает политика.

- Если вас кто-то из иностранцев попросит вкратце ему рассказать об Абхазии, как вы ее охарактеризовали бы?

- Абхазия – это место, где живет Бог.