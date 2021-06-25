Как реанимировать энергосистему Абхазии: глава "Черноморэнерго" о проблемах отрасли

В интервью Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал, в каком состоянии энергосистема Абхазии сейчас, что нужно сделать для решения проблем отрасли, и стоит ли ожидать новых "темных" времен.

Проблема энергосистемы и способы ее решения остаются одними из самых актуальных тем в Абхазии. Еще недавно жители республики подстраивали свою жизнь под график веерных отключений. С потеплением свет стали выключать намного реже, но значит ли это, что все проблемы решены, и что ждет страну с наступлением холодов. Об этом и не только в интервью Sputnik рассказал глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа. Беседовала Белла Кварчия.

Sputnik

- Михаил Валерьевич, что сейчас представляет собой энергосистема Абхазии?

- Энергосистема Абхазии, которая была восстановлена в послевоенный период, находится в том же состоянии. Из 42 подстанций только на шести в рамках Инвестиционной программы были проведены какие-то мероприятия. На остальных подстанциях стоит оборудование, которое уже давно исчерпало свои ресурсы. Кроме того, увеличиваются нагрузки, они не сопоставимы с теми, что были даже несколько лет назад. В этом году нагрузки превышают прошлогодние даже летом.

- Что нужно сделать для выхода из энергокризиса и во сколько это обойдется?

- Энергосистема требует больших вложений – по ценам 2017 года это более 27 миллиардов рублей. В сентябре прошлого года приезжала группа российских специалистов, они определили мероприятия, необходимые для приведения энергосистемы в минимально приемлемое состояние, – то есть они определили болевые точки, по которым нужно принимать какие-то действия. К примеру, по Ачгуаре должны до конца месяца поступить материалы.

Вообще, помимо того, что энергосистема в тяжелом состоянии, само предприятие ("Черноморэнерго" – ред.) в плохом состоянии. С нулевым бюджетом и пустым складом мы приступили к работе, у нас задолженности по кредитам порядка двух миллионов рублей в месяц. Практически у всех наших филиалов есть задолженность за материалы, по бензину. Мы не мечтаем приобрести новую технику, с большим трудом приводим в порядок старую.

Несмотря на то, что в 2020 году было заложено на энергетику 30 миллионов в государстве, не удалось дать нам ни одной копейки. Государство сегодня понимает, что нужно что-то делать в этой отрасли, что в таком состоянии она не протянет долго. Ведь прошлой зимой нам часто помогали обстоятельства, но сколько мы будем надеяться на авось.

- Уже шла речь о предполагаемом повышении тарифа на электричество. Как будет просчитываться тариф? © Sputnik Кимкетов о тарифах на электричество и альтернативе ИнгурГЭС

- Тарифы поднимать надо было давно. Если просто транспортировка электроэнергии обходится примерно в 60 копеек, то физлицам мы продаем ее за 40 копеек. Еще не до конца решен вопрос, но мы не можем установить цену ниже транспортировки.

У нас есть своя генерация электроэнергии – это 40 процентов от выработки ИнгурГЭС. В прошлом году это было 1 миллиард 900 миллионов киловатт-часов, а потратили 2 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов. Дефицит покрылся за счет перетока из России. В этом году выработка составила 1 миллиард 500 миллионов киловатт-часов, мы уже посчитали дефицит – порядка 600 миллионов киловатт-часов.

Скорее всего, с ноября нам понадобится переток. Наши сети за это время лучше не стали, ничего из бюджета мы еще не получили. В этом году картина сильно не изменится, и мы должны быть к этому готовы.

Помимо нагрузок, связанных с добычей криптовалюты, увеличились естественные нагрузки – люди стали больше потреблять. Это хороший признак, но энергетикам от этого не легче. Чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого, с сегодняшнего дня мы должны ввести шестичасовой график отключений. Как вы к этому отнесетесь? А как те, кто принимает гостей?

Низкие тарифы и неуловимые майнеры: "Черноморэнерго" рассказало о проблемах энергосистемы

- Парламент Абхазии принял решение о выделении 100 миллионов на установление счетчиков электричества. Это сможет исправить ситуацию? © Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Совещание у Бжания по энергетике: главное

- Это будет капля в море, мы охватим несколько домов. Нужно было у нас спросить, что у нас гори, что первоочередное. Я считаю, что по любому энергетическому вопросу нужно посоветоваться со специалистами.

- Что вы думаете о возможностях инвестирования в энергетику, о чем сейчас много говорят?

- Я уверен, что в таком состоянии наша энергетика не протянет, нужно искать выходы. Есть много форм привлечения инвестиций, но какие бы формы мы не избрали, во главе угла должно стоять то, что энергетика должна остаться отечественной. В таком случае, конечно, сложнее привлечь инвестиции.

Мы все любим свою страну и хотим, чтобы наши дети решали сами, как им жить. Есть вещи, когда надо забыть про все – разногласия, политические убеждения, личные интересы. Только продумав четко политику в сфере энергетики, мы сможем сохранить ее.