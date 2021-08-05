COVID-19 и выплаты: как пандемия отразилась на фонде соцстрахования Абхазии

Как работает фонд социального страхования в пандемию, много ли обращений в связи с COVID-19 и как фонд справляется с выплатами, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель председателя организации Ирма Чантурия.

В виде страховых взносов в бюджет фонда социального страхования с начала 2021 года поступило около 60 миллионов рублей.

Беседу вела Наала Мукба

Sputnik

– В каком режиме вам сейчас приходится работать, много ли обращений особенно с COVID-19?

– Фонд работает в обычном режиме, выплаты принимаются так же как и ранее, никаких ограничений нет ни по суммам выплат, ни по количеству. В полном объеме оплачиваются больничные и не только, все восемь пособий мы оплачиваем. Конечно же, в связи с пандемией увеличилось количество обращающихся по поводу больничных выплат в связи с временной нетрудоспособностью.

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Я думаю около половины это выплаты по диагнозу COVID-19, потому, что около 500 пособий мы выплатили на данный момент в течение этого года. По имеющимся расчетам, максимальное пособие по временной нетрудоспособности в месяц составляет 15 тысяч 110 рублей. Расчет берется в целом по средней заработной плате в республике. Если среднемесячная зарплата больше чем 15 тысяч 110 рублей, то выплачивается эта сумма. По беременности и родам максимальная выплата составляет 20 тысяч 192 рубля.

В прошлые годы, в год в среднем мы выплачивали от восьми до 10 миллионов именно на пособия по временной нетрудоспособности. В этом году за семь месяцев мы выплатили около 11 миллионов рублей, это конечно в разы больше.

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– Хочется отметить, что, несмотря на пандемию и очень сложную экономическую ситуацию в республике, оплата страховых взносов поступает. С января месяца поступлений немного больше, чем за предыдущие годы, думаю, что это из-за того, что ситуация в экономике становится лучше, у нас хороший курортный сезон. Соответственно поступления в бюджет немного увеличились по сравнению с прошлым годом.

В виде страховых взносов к нам в бюджет поступило около 60 миллионов рублей. У нас на 1 января тоже были резервы в пределах семи-восьми миллионов рублей, которые нам помогли не прекращать выплаты социальных пособий не только по временной нетрудоспособности. Большое количество средств мы также выплачиваем пособия по беременности, на рождение ребенка.

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– Больше всего выплат приходится на пособия по беременности и рождению ребенка. Но, к сожалению, не происходит роста рождаемости по сравнению с прошлыми годами, в этом году показатель даже немного снизился. По беременности и родам выплаты составляют около 30-35% всех выплат.

– В республике наблюдается всплеск заболевания COVID-19, наверняка будут еще обращения. Что делать если фонду не будет хватать средств на выплаты?

– Мы никогда не обращались в бюджет за помощью, за какой-либо дотацией. Мы очень надеемся, что осилим все, будем надеяться на лучшее. Если произойдут какие-то экстренные случаи, то естественно руководство фонда будет вынуждено обратиться в министерство финансов для поддержки.

Львиная доля поступлений в виде страховых взносов приходится на вторую половину года, я надеюсь, что мы сможем справиться с запланированными показателями по поступлению страховых взносов.

Еще фонд работает по мобилизации старых задолженностей, есть организации, которые годами не производят взносы. В целом нам должны около 25-30 миллионов рублей.

– Какие у вас есть рычаги, чтобы заставить организации вносить средства в фонд страхования?

– У нас есть рычаги воздействия, мы выходим к руководству таких организаций, составляем графики реструктуризации. Бывали случаи, что мы обращались в суд для того, чтобы вернуть деньги.

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– Ежегодно мы наблюдаем недопоступление в фонд в пределах 20 миллионов рублей. В этом году запланировано 106 миллионов рублей, на сегодня мы уже получили около 60 миллионов. Мы очень надеемся, что удастся выполнить план. Остатки ежегодно перераспределяются на первые месяцы нового года, когда поступлений в фонд очень мало.

У нас бывали случаи, когда за месяц у нас бывали поступления в полтора-два миллиона рублей всего на всего. Иногда бывает, что мы не успеваем произвести все выплаты, так как январь и февраль у нас всегда насыщенные. Поэтому пособия накапливались. На сегодняшний день, из-за того что увеличились поступления, мы практически не задерживаем платежи и в полном объеме их производим.