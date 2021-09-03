Очамчырский "Майями" и новые рабочие места: интервью Беслана Бигвава

Беслан Бигвава был назначен исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района в апреле. В мае депутаты Очамчырского районного Собрания утвердили Бигвава на должность.

В интервью Sputnik он рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на новой должности, и планах по развитию района.

Беседу вела Белла Кварчия

Sputnik

- Беслан Владимирович, вы не так давно заняли пост главы района. С чем вы столкнулись на начальном этапе работы?

- Проблем, как выяснилось, очень много. Я ожидал, что будут большие проблемы, но что будет не настолько тяжело. Но я такой тип, что если уже сел в лодку, хоть она и дырявая, но уже гребу до конца.

В первую очередь, так как было преддверие туристического сезона, я хотел привести в порядок набережную, обновить лавочки, убраться, деревья привести в порядок. Процесс еще идет, надеюсь, что до конца месяца закончу то, что надумал на первом этапе.

Сейчас задача номер один – сделать тротуары, сделать освещение и привести в порядок заброшенные дома.

- Насколько остро стоит проблема уборки мусора?

- Проблема заключается в нехватке рабочей силы. Местное население не очень хочет работать, увидеть абхаза с метлой - нонсенс, хотя мы платим от 17 тысяч рублей.

- Как сегодня развивается экономика района и что может быть движущей силой?

- Экономика района в основном сосредоточена на сельском хозяйстве, хотя заходят и другие проекты.

У меня, конечно же, есть свои идеи по развитию. Я хотел бы создать по примеру Майями – центр спорта. Хочу для начала пригласить ведущих спортсменов массовых видов спорта, чтобы занимались спортом круглый год, так как условия позволяют. Чтобы это было не только для Абхазии, но и стран СНГ.

- Эти идеи уже как-то реализуются или только в проекте?

- Пока в основном в проекте, но я уже проводил переговоры с несколькими именитыми спортсменами. Они готовы приехать, разрекламировать все. Для этого нужно время и финансы.

- В этом году в районе был открыт пансионат "Тамыш village". Как вы оцениваете его влияние на экономику района?

- Конечно, повлияло. По дороге люди продают свое вино, мед, таксисты устроились на работу, появились туристические маршруты, появились рабочие места, зарплаты от 35 тысяч и выше.

Инвесторы приезжают, интересуются. В первую очередь всех интересует вопрос безопасности. С этим у нас в последнее время стало лучше, и будет еще лучше.

Конечно, количество туристов в этом сезоне по сравнению с предыдущим в разы выросло. Единственное, чего нам не хватает, – досуг для туристов и обеспечение жилфондом.

- Известно, что в районе планируется открыть завод по производству пектина? На каком этапе находится этот проект?

- Пектин используется начиная от пищевой промышленности до фармацевтики. Основная часть пектина добывается из любых фруктов. Люди, которые этим занимаются, мне сказали, что, если на рынке будут продавать мандарины по 25 рублей, то они будут покупать по 27-29 рублей, объем производства несколько тысяч тонн. Они выделили сады, чтобы посадить для своего производства, но этого им будет мало, и они смогут скупать во всех районах Абхазии. Это будет большой плюс для крестьян.

Также они будут выращивать устриц, потому что их ракушка необходима для производства пектина. Производство будет абсолютно безотходное, безопасное в экологическом плане.

Этим проектом занимаются как местные предприниматели, так и инвесторы. Такого завода нет на территории бывшего СССР. Первые инвестиции – порядка восьми-девяти миллионов евро, весь проект обойдется примерно в два миллиарда рублей.

- Сколько людей будет занято в работе завода? И будет ли это местное население?

- Моим условием было, в первую очередь, чтобы всех специалистов нанимали из восточной Абхазии, если не будет хватать – дальше. И не просто рабочую силу, у нас есть достаточно образованных молодых экономистов, юристов, менеджеров.

- Не секрет, что и в Очамчырском районе была проблема с деятельностью майнеров. Какие плоды дала работа по выявлению случаев незаконной добычи криптовалюты?

- Показатели расхода электроэнергии упали. Сейчас тоже есть перерасход порядка пяти мегаватт, но с января по сегодняшний день потребление в сутки упало на 250 тысяч киловатт в час.

- Этим летом наблюдались стихийные бедствия, которые нанесли урон жителям. Как обстоят дела в Очамчырском районе?

- Правительство выделило нам деньги для устранения последствий первого урагана, мы начнем выделять людям, строители уже осматривали, в каком состоянии дома, крыши. Суммы разные – у некоторых нет полкрыши, у кого-то весь дом разнесло.

- Считается, что уровень жизни жителей востока страны ниже, чем запада. По вашему мнению, как можно выровнять эту ситуацию?

- Нужно хотя бы в каждом селе создать производственные мощности, не только по выращиванию культур, но и переработки. Если мы сделаем так, чтобы из сел люди не уезжали, для меня это будет Олимп.

- Какие еще планы по развитию района у вас есть?

- Планы есть, но я не люблю озвучивать. Я немного суеверный человек, если начну озвучивать планы, боюсь, что они могут не исполниться. У меня есть серьезная поддержка со стороны руководства страны и сами горожане очень поддерживают. Думаю, у нас все получится.

- Какой личный опыт помогает вам работать на занимаемой должности?

- У меня был большой опыт в строительстве, и бывало, что в подчинении было 1500 человек. Я понимаю, кто есть специалист, а кто нет, и кто на что способен. Я всегда занимался производством и всегда любил смотреть на то, что я сделал, хоть и не всегда был доволен этим.