Миха Лакрба родился 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии. После установления Советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы работает соредактором первой абхазской советской газеты, "Апсны капш" ("Красная Абхазия").
Уже с 1919 года он печатается в первой абхазской газете "Апсны", выходившей под редакцией основоположника абхазской литературы Д. И. Гулиа. Молодой литератор с болью воспринимает суровую действительность. Его негодование ярко выражено в публицистических статьях и остро социальных лирических стихотворениях "В тюрьме", "Родина", "Дмитрию Гулиа", "Ласточка".
Хухут Бгажба
В 1929 окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба едет в Москву и поступает на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начинает работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом. В начале Великой Отечественной войны Миха Лакрба добровольцем идет на фронт. Работает в дивизионной газете "На штурм врага", участвует в боях за оборону Севастополя. В 1942 года при участии в боях за оборону Севастополя, попал в немецкий плен. В августе 1944 года вернулся в Сухум.
Наибольшую известность Михе Лакрба принесли новеллы, "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах.
"О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", - Миха Лакрба.
Миху Лакрба в абхазской литературе называют "Аламыс азышәаҳәаҩ" (Певец аламыса) (аламыс – совесть на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов, -ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира. Появление в национальной литературе новелл Михи Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями как аламыс и апсуара.
Появление в абхазской литературе новелл Михи Лакрба было немалым событием. Он отразил в своих произведениях этику и мораль, которые присущи абхазским фольклорным сюжетам и в особенности рассказам, писатель сумел передать их читателям уже в новой форме. Искать главный посыл новелл автора стоит именно в этом.
Владимир Агрба
Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что гость отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях.
"– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли. И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку. – Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит. Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи"
Лакрба повествует, как будто он сказитель, но на самом деле это - профессиональный писатель, он хорошо знал народный язык. Некоторые говорят, что он просто записал эти истории. Нет, дорогие мои, это рука профессионала. И поэтому его новеллы бессмертны.
Джума Ахуба
По комедийным произведениям Михи Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины.
Создавая сценарии кинофильмов и либретто опер, Миха Лакрба выводит абхазскую тематику на всесоюзную арену. По его либретто написаны музыкальная комедия "Хаджарат" (1938, музыка В. Куртиди), оперы "Изгнанники" (1939, музыка Д. Шведова) и "Мзиа" (1951, музыка А. Баланчивадзе), по его сценариям поставлен ряд короткометражных картин: "Цветок жизни" (1933), "Ткварчели" (1934), "Дама в голубом" (1938) и другие.
Хухут Бгажба
В 1957 году Миха Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров.
"До установления Советской власти в Абхазии, когда у нас ни формально ни по существу не было театра, в народе бытовали "комедии", где вокруг сатирической и бытовой темы возникали отдельные сценические отрывки", - Миха Лакрба.
Ярким примером соотношения кровной мести и гостеприимства может служить поступок старика из рассказа Михаила Лакрба "Гость". Так, пожилой абхаз, "защищая своего гостя от всяких обид", укрыл от преследователей убийцу своего сына, а затем, снабдив провизией и указав безопасные тропы, отправил его в родные края.
Виктор Авидзба
Новеллы Михи Лакрба лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.
Как к источнику своего творчества писатель обращается к абхазскому фольклору - историческим песням, сказаниям, притчам и легендам, пословицам и бытовым историям. Они служат основой создаваемых им новелл, в которых отражается мудрость народа, его обычаи и понятия, меняющиеся под воздействием революционных событий... Темы воинских доблестей, терпеливости в страданиях, храбрости, выдержки, а также сдержанности в быту, высокого взаимного уважения как в дружбе, так и в отношении к женщине, раскрываются в новеллах чрезвычайно ярко
Хухут Бгажба
Миха Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.
В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл одного из ярчайших абхазских писателей Михи Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах.
28 февраля 2018 года в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михи Лакрба. Съемки киноальманаха начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
Кадр из фильма "Меня зовут Махаз"
Кадр из фильма "Меня зовут Махаз"
Моя задача была – показать на экране то, что написано в произведении. Атмосфера и герои моего фильма такие, как и у Лакрба. Способ гибели главного героя у меня и у Лакрба немного разнятся. Я экранизировал литературное произведение, как в советское время. Я сделал советское кино. Тема этого произведения для полнометражного кино, она должна развиваться. Трудно было рассказать эту историю в течение 30 минут. Приходилось акцентировать музыкой и другими инструментами, чтобы зритель чувствовал, где грусть, где веселье, где смерть и так далее