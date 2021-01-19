14:17 19 Января 2021
"Певец аламыса"
к 110-летию со дня рождения Михи Лакрба
Миха Лакрба родился 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии. После установления Советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы работает соредактором первой абхазской советской газеты, "Апсны капш" ("Красная Абхазия").
В 1929 окончил юридическо-экономический факультет Тбилисского политехнического института. В 1930 году Лакрба едет в Москву и поступает на высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Окончив их, начинает работать на кинофабрике "Восток-кино" ассистентом режиссера и киносценаристом. В начале Великой Отечественной войны Миха Лакрба добровольцем идет на фронт. Работает в дивизионной газете "На штурм врага", участвует в боях за оборону Севастополя. В 1942 года при участии в боях за оборону Севастополя, попал в немецкий плен. В августе 1944 года вернулся в Сухум.
Наибольшую известность Михе Лакрба принесли новеллы, "Абхазские новеллы" и "Аламыс", вышедшие в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 годах.

"О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", - Миха Лакрба.
Миху Лакрба в абхазской литературе называют "Аламыс азышәаҳәаҩ" (Певец аламыса) (аламыс – совесть на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов, -ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира. Появление в национальной литературе новелл Михи Лакрба стало большим событием. Абхазский читатель с интересом воспринял произведения, которые насыщены традиционными понятиями как аламыс и апсуара.
Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что гость отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях.

"– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.
И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.
– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит.
Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи"

По комедийным произведениям Михи Лакрба "Потомок Гечей", "В овраге Сабыды", исторической драме "Данакай", драме "Чудесный сплав" делали театральные постановки и снимали кинокартины.
В 1957 году Миха Лакрба издал книгу "Очерки истории абхазского театрального искусства" тиражом в пять тысяч экземпляров.

"До установления Советской власти в Абхазии, когда у нас ни формально ни по существу не было театра, в народе бытовали "комедии", где вокруг сатирической и бытовой темы возникали отдельные сценические отрывки", - Миха Лакрба.
Новеллы Михи Лакрба лаконичны, описывают различные жизненные происшествия и поступки людей.
Миха Лакрба ушел из жизни 15 октября 1965 года. Похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.

В 2011 году вышла аудиокнига "Аламыс" на абхазском языке. В нее вошли 10 самых популярных новелл одного из ярчайших абхазских писателей Михи Лакрба. Тираж издания составил пять тысяч экземпляров. Новеллы читали артисты Абхазского государственного драматического театра Сырбей Сангулия и Роман Сабуа. Текст сопровождают абхазские мелодии, исполняемые на народных инструментах.

28 февраля 2018 года в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл", снятых по произведениям Михи Лакрба. Съемки киноальманаха начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.
Кадр из фильма "Меня зовут Махаз"
Кадр из фильма "Меня зовут Махаз"
Текст: Бадрак Авидзба; Бильд-редактор: Леон Адлейба; Дизайнер: Леон Гуния

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