Все новеллы писателя рассказывают о разных жизненных ситуациях, в которых герои проявляют мужество, приверженность традициям, гостеприимству. В качестве примера можно взять диалог Ханашва Цугба из новеллы "Гость" с убийцей своего сына. Несмотря на то, что гость отнял жизнь у сына Ханашва, он не стал мстить ему, так как убийца был у него в гостях.



"– Сойди, мой гость! Сойди! Здесь нет никого. Все ушли.

И когда черкес спустился, старик дрожащей рукой протянул ему сумку.

– Возьми, – сказал он. – Здесь еды на два дня. Поспеши домой, дад! Лесом ближе пройти к перевалу. Ночь темна, тебя никто не увидит.

Низко-низко склонился перед стариком гость и приложил к губам край его черкески. Потом выпрямился и, не сказав ни слова, вышел из апацхи"



