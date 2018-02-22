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"Синдром Веста" и ДЦП: мама и врач рассказали о лечении маленького Амира

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Спасем жизнь вместе (129)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

КБФ "Ашана" начал сбор средств на срочную диагностику и курс противосудорожного лечения двухлетнего Амира Халваш.

Мама ребенка Хатуна Пасания рассказала, что после того, как у Амира Халваш диагностировали ДЦП, они стали посещать Республиканский реабилитационный центр. Но в последнее время у него участились приступы эпилепсии, из-за которых Амиру не могут проводить все необходимые процедуры для лечения ДЦП.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную диагностику и курс противосудорожного лечения в Институте медицинских технологий в Москве двухлетнему Амиру Халваш. Цена лечения – 200 000 рублей.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Темы:
Спасем жизнь вместе (129)



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