Праздник новой жизни: бал выпускников Абхазии

Общереспубликанский бал был организован на набережной махаджиров. Бал посетили выпускники со всех районов страны.

В 2018 году школу окончили 1889 выпускников из 156 школ Абхазии.

Министерство образования совместно с Администрацией города Сухум организовало праздничные мероприятия в честь этого праздника. Выпускники Абхазии в нарядных платьях и красивых костюмах принимали поздравления. Вчерашние школьники делились эмоциями, рассказывали о целях, которые они ставят перед собой.

Все эмоции прошедшего торжества, яркие выпускные наряды, счастливые и веселые взгляды выпускников на общереспубликанском празднике выпускного бала — в фотоленте Sputnik.

Большие надежды: выпускной бал прошел в Сухуме>>