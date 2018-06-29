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Праздник новой жизни: бал выпускников Абхазии

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  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
  • Выпускной бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодно выпускники со всех районов страны собираются на общегородской бал, который проходит в Сухуме.

Общереспубликанский бал был организован на набережной махаджиров. Бал посетили выпускники со всех районов страны.

В 2018 году школу окончили 1889 выпускников из 156 школ Абхазии.

Министерство образования совместно с Администрацией города Сухум организовало праздничные мероприятия в честь этого праздника. Выпускники Абхазии в нарядных платьях и красивых костюмах принимали поздравления. Вчерашние школьники делились эмоциями, рассказывали о целях, которые они ставят перед собой.

Все эмоции прошедшего торжества, яркие выпускные наряды, счастливые и веселые взгляды выпускников на общереспубликанском празднике выпускного бала — в фотоленте Sputnik.

Большие надежды: выпускной бал прошел в Сухуме>>




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Праздник новой жизни: бал выпускников Абхазии
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