"Отец" Человека-паука и Халка: вспоминая Стэна Ли

Американский писатель и сценарист Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни в Лос- Анджелесе.
Автор комиксов о Человеке-пауке, Людях ИКС, Халке и Железном человеке, писатель Стэн Ли ушел из жизни в 95 лет.
Американский писатель и сценарист Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни в Лос- Анджелесе.
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