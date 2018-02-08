МИД России: готовится новая провокация по схеме, опробованной в Южной Осетии

В западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея, сообщают в МИД России.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Очередная провокация со стороны западных СМИ готовится в отношении России, по устоявшемуся сценарию: Россию уже обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, заявили в МИД РФ.

К проведению провокаций и очередной антироссийской кампании могут быть привлечены не только приглашенные на Олимпиаду СМИ, но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании, считают в Министерстве иностранных дел России.

"Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению", — заявили в среду в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что информационная война против России продолжает набирать обороты, и мир стал свидетелем ее нескольких раундов, по которым можно судить, что у "ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России".

"На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения", — подчеркнули в МИД России.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили большую часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Западные СМИ развернули информационную кампанию, обвинив в развязывании войны Россию. Спустя год международная комиссия под эгидой Евросоюза, возглавляемая швейцарским дипломатом Хайди Тальявини, заявила, что войну в Южной Осетии развязала Грузия.