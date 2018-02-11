Опубликован список пассажиров упавшего в Подмосковье самолета

МЧС России сообщает, что на месте крушения АН-148 найдены обломки фюзеляжа и тела двух погибшх.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Полный список пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе, опубликован порталом Урал56.Ру на странице в Instagram, сообщает РИА Новости.

"Списки пассажиров рейса, которые были зарегистрированы. Неизвестно, все ли они находились в самолете", — сообщает СМИ.

A post shared by Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) on Feb 11, 2018 at 6:39am PST

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки нашли неподалеку от деревни Степановское. На борту находился 71 человек, все они погибли.