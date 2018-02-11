Опубликован список пассажиров упавшего в Подмосковье самолета

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Полный список пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе, опубликован порталом Урал56.Ру на странице в Instagram, сообщает РИА Новости.
"Списки пассажиров рейса, которые были зарегистрированы. Неизвестно, все ли они находились в самолете", — сообщает СМИ.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки нашли неподалеку от деревни Степановское. На борту находился 71 человек, все они погибли.