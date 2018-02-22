Кузница абхазских художников: училищу имени Чачба 50 лет

О том, как было образовано Сухумское художественное училище имени Александра Чачба, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сухумское художественное училище имени Александра Чачба имеет непростую и долгую историю. Корни его зарождения уходят еще в первое десятилетие прошлого столетия.

"Училище, как вы знаете, носит имя Александра Чачба-Шервашидзе. Безусловно, это большая честь для нас, так как Александр Чачба – выдающаяся личность, первый абхазский профессиональный художник, представитель серебряного века, сценограф и живописец. В 1918 году он приезжает в Абхазию, чтобы открыть школу изобразительного искусства, где поднимались бы вопросы драматургии, этнографии, архитектуры, живописи и ваяния.

Александр Чачба получает здесь понимание со стороны общества. Но помешали меньшевики. Художник вынужден был все это оставить и уехать сначала в Петербург, а оттуда в Париж", – рассказывает предысторию директор училища Амиран Адлейба.

И тем не менее первые культурные зерна были брошены на плодородную абхазскую почву.

"В 1930-х годах в Абхазию приехал профессор Петербургской академии художеств Сегаль, он имел обстоятельный разговор с Нестором Лакоба, после которого был решен вопрос об открытии училища. В 1934 году при содействии Нестора Лакоба в Сухуме открывается художественное училище имени Александра Чачба. И, конечно, все это благодаря отпечатку, оставленному Александром Чачба. Его желание было услышано советским абхазским правительством", – сказал Адлейба.

Преподавательский состав, по словам директора училища, был очень сильным.

"Учебную часть возглавляли Николай Невский, Гороховцев, Петров и так далее", – констатирует Амиран Адлейба.

Однако долго просуществовать Дом абхазских художников не смог.

"Когда началась Великая Отечественная война, училище закрыли. И вплоть до 1967 года, пока судьбу заведения не взяла в руки Марина Ефремовна Эшба, оно не работало. Это уже было время оттепели. На тот момент на родину вернулась первая группа профессиональных художников, которые только-только завершили обучение в Тбилисской академии художеств", – сказал Адлейба.

Училище снова открылось.

© Фото: из архива семьи Габелия Сергей Габелия и его братство

"У истоков уже нового училища стояли Сергей Михайловичем Габелия, Станислав Иванба, Юрий Чкадуа, Зоя Аджинджал, Виталий Лакрба и многие другие. Они становятся первыми преподавателями этого заведения.

Одновременно они служили творчеству и не покладая рук воспитывали учеников, будущих художников. Тогда училище оказывается в центре внимания. Оно стало одним из образовательных учреждений среднеспециального уровня, которое получило известность и за пределами Абхазии. Все видные художники Абхазии – выпускники нашего училища", – добавил директор училища.

В 1992 году, когда началась Отечественная война народа Абхазии, училище, как и большинство образовательных учреждений республики, не могло работать.

"Но после Отечественной войны народа Абхазии мы, конечно же, продолжили работу. Мы во главе с Виталием Лакрба все сделали для того, чтобы училище не закрылось. И сегодня с каждым разом училище все больше прогрессирует, процветает. Сейчас мы можем гордиться выпускниками нашего училища. Многие учатся уже за пределами Абхазии", – отметил Амиран Адлейба.

С акцентом на классику

Сегодня в Сухумском художественном училище около 100 творческих юных детей учатся живописи, скульптуре, керамике, батику и дизайну одежды – основным видам изобразительного искусства.

"Всем этим видам мы обучаем своим подопечным. Конечно, в основе обучения лежит классика. Наши мастера понимают значимость классического подхода. Но мы также понимаем, что время диктует свои условия. Появляются множество новых течений в искусстве. И мы, конечно, стараемся соответствовать новым веяниям. Мы никоим образом не закрываем глаза на изменяющийся творческий процесс. Например, в 70-х годах прошлого века был в моде французский импрессионизм, и мы в училище делали на этом акцент. И сейчас мы стараемся иметь непосредственное отношение к мировой культуре. Это очень похвально, что наши художники не отстают от мира сего. Мы соучастники мирового творческого процесса", – отметил Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амиран Адлейба: передаю в своих скульптурах то, что чувствую и понимаю

Несмотря на акцент на классику, в Художественном училище также большое внимание уделяют абхазским традициям в искусстве.

"У нас есть свои традиции. Это относится к этническому искусству. То есть, если говорить о форме, архаике абхазского искусства, то тут можно вспомнить такие эпохи, как неолит, древний каменный век, дольменную культуру. Мы должны в искусстве опираться на свои истоки. В наших музеях много ценного, и, безусловно, это все становится предметом наших интересов", — резюмировал директор Художественного училища.

50-летнюю историю, по словам Амрана Адлейба, работники училища хотят обобщить выставкой, на которой будут представлены выпускные работы его учеников.