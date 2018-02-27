Две точки системы tax free откроются в Сочи в 2018

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Две точки системы tax free появятся в морском порту и аэропорту Сочи в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города Сочи. Постановление правительства о запуске пилотного проекта по внедрению механизма tax free было подписано 12 февраля премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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Пилотное внедрение механизма tax free запланировано в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что система может заработать во всех городах России с 1 октября 2018 года, в том случае, если не будет выявлено "узких мест".

"Точки системы tax free появятся в морском порту и в аэровокзале Сочи, систему планируется внедрить в этом году", — говорится в сообщении.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук рассказал, что город входит в число активных участников процесса введения этой системы.

"Это привлечет иностранных туристов, а также новых игроков бизнеса, которые захотят развивать свою деятельность по системе tax free в Сочи. Пока это пилотный проект, надеемся, что все пройдет удачно и география объектов, работающих по новой системе, будет увеличиваться", — сказал Никончук.

Реализация технологии компенсации НДС планируется в два этапа, — об этом сообщили в Сочинской таможне.

© Sputnik. Vladimir Trefilov Систему tax free запустили в России

"На первом этапе при выезде иностранного гражданина таможенник проверит предъявленные товары и на чеке tax free проставит оттиск личной номерной печати. В дальнейшем чек с отметками таможенного органа физическим лицом передается оператору tax free для принятия решения о возмещении НДС и информирования ФНС России", — сообщили в ведомстве.

На втором этапе вводится электронное подтверждение вывоза товаров.

"Сюда входит доработка программных средств таможенных органов для информационного взаимодействия с ФНС России и уполномоченным оператором, а также оборудование автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет", — подчеркнули в таможне.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января.

Согласно закону, граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС, смогут вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России. Такую компенсацию сможет получить тот иностранец, который в течение одного дня купит товаров на сумму не менее 10тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.