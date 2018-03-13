Человек, способный творить добро: памяти Олега Табакова

Советский и российский актер театра и кино Авангард Леонтьев рассказал на радио Sputnik Абхазия об Олеге Табакове.

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Олег Табаков запомнился многим людям не только как артист и художественный руководитель, но и как альтруист, который мог прийти на помощь человеку даже в самых сложных жизненных ситуациях.

"Уход Олега Павловича Табакова – проблема, горе не только тех, кто знал его лично, но и горе всей страны, всего мира, связанного с российской культурой, искусством. Он мог в любой ситуации подставить свое плечо. Он отличался невероятной отзывчивостью. Причем не только к близким и друзьям, к ученикам и коллегам, но и к посторонним людям. Я знаю, что он не позволял себе не ответить на просьбу о помощи, даже если это незнакомый ему человек. А таких людей довольно мало", – сказал на радио Sputnik российский актер театра и кино Авангард Леонтьев.

По его словам, к Табакову очень многие обращались за помощью.

"Он понимал, что к нему обращаются, потому что больше никто не поможет. Он старался помогать всегда и срочно. Он срочно хватался помогать человеку, который к нему обратился. И по возможности решал эту проблему в ту же минуту, одним звонком. Жаль, что уходит такой титан, жаль, что ушло его время. Он был невероятным человеком, способным творить добро. Он это умел, он это любил. Я сейчас не говорю про профессию. Такой человек невероятно полезен окружающим, полезен стране", – характеризует Табакова российский актер.

© Sputnik. Виталий Белоусов Урин о Табакове: был талантлив во всем

По мнению Леонтьева, отзывчивость Олега Табакова была уникальным явлением.

"Талантливых людей много, а вот отзывчивых нет. А людей, которые чувствуют чужие проблемы и чужое горе и помогают им делом, совсем мало. На курсе, которым я руководил, у меня был студент. Все ребята как-то распределились по диплому, получили приглашения в театры, а этот парень нет, и ему светило идти в армию. Но молодой специалист хотел служить в театре Российской армии. Там была такая военная команда: ребята служили в армии и параллельно участвовали в массовках, небольших ролях. В этой команде в свое время и Домогаров был, и Чеханков и многие другие. И этот парень хотел туда попасть, а там уже не было мест", – вспоминает Леонтьев.

Молодой человек не знал, что делать и к кому обращаться. И тогда Авангард Леонтьев посоветовал ему обратиться к Табакову.

"Мальчишка пошел к нему. После встречи с Табаковым студент звонит мне и говорит: "Я Табакова нашел на сцене во время репетиции, он стоял в закулисье и готовился идти на сцену, ждал своего выхода". — Я подумал, как он мог отвлекать Табакова на сцене, ведь это совсем неуместная точка для обращения с такой неординарной просьбой. Но Табаков ничего не сказал, просто достал телефон и позвонил начальнику театра армии. То есть он к чужому парню, не его студенту, студенту другого курса, отнесся как к собственному сыну", – рассказал российский актер.

Как отметил Леонтьев, Олег Табаков был невероятно результативным работником.

"Он брал на себя большие задачи – руководил несколькими театрами. Он всегда был человеком, который отвечает за конечный результат. Таких людей, между прочим, мало. Есть люди, которые обещают и не отвечают за свои слова, как-то легко раздают обещания. А вот Табаков из тех, кто, если брался за что-то, доводил до конца. Очень жаль, что мы потеряли такого гражданина, такого друга всех, такого надежного, который всегда мог прийти на помощь в любую трудную минуту", – добавил Леонтьев.

Интервью Авангарда Леонтьева на радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>