Спецрейсом из Британии: российские дипломаты покинут страну

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. В Лондонский аэропорт Стэнстед прибыл самолет, на котором из страны улетят российские дипломаты, сообщает РИА Новости. Самолет ИЛ-96 с триколором на борту прибыл в Лондонский аэропорт в соответствии с требованием властей Великобритании о высылке 23 российских дипломатов.
Соединенное Королевство покидают порядка 80 человек — среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой домашних животных.
На сборы дипломатам был дан недельный срок. Их отъезд вызвал большой ажиотаж у британских СМИ, операторы и фотографы которых с раннего утра собрались неподалеку от посольства, чтобы заснять отбывающий кортеж
Уезжающих сотрудников посольства лично проводит посол РФ Александр Яковенко. Как ожидается, он выступит в аэропорту с небольшой речью.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Лондон заявил о причастности Москвы к данному происшествию и отказал доступ к материалам дела.
Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в числе которых высылка 23 дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоком уровне.