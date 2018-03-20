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Сотрудники посольства РФ в Лондоне

Спецрейсом из Британии: российские дипломаты покинут страну

© REUTERS/ Toby Melville
Новости
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Самолет специального летного отряда "Россия" заберет высылаемых из Лондона 23 дипломатов в аэропорту британской столицы.

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. В Лондонский аэропорт Стэнстед прибыл самолет, на котором из страны улетят российские дипломаты, сообщает РИА Новости. Самолет ИЛ-96 с триколором на борту прибыл в Лондонский аэропорт в соответствии с требованием властей Великобритании о высылке 23 российских дипломатов.

Соединенное Королевство покидают порядка 80 человек — среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой домашних животных.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
© Sputnik. Алекс Макнотон
Британия вышлет из страны российских дипломатов

На сборы дипломатам был дан недельный срок. Их отъезд вызвал большой ажиотаж у британских СМИ, операторы и фотографы которых с раннего утра собрались неподалеку от посольства, чтобы заснять отбывающий кортеж

Уезжающих сотрудников посольства лично проводит посол РФ Александр Яковенко. Как ожидается, он выступит в аэропорту с небольшой речью.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. Лондон заявил о причастности Москвы к данному происшествию и отказал доступ к материалам дела.

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в числе которых  высылка 23 дипломатов и заморозка двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ на что российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Вместе с тем отозвал согласие на открытие Генконсульства в Санкт-Петербурге. 
МИД РФ также объявил о прекращении деятельности Британского совета.



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