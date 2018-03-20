Спецрейсом из Британии: российские дипломаты покинут страну

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. В Лондонский аэропорт Стэнстед прибыл самолет, на котором из страны улетят российские дипломаты, сообщает РИА Новости. Самолет ИЛ-96 с триколором на борту прибыл в Лондонский аэропорт в соответствии с требованием властей Великобритании о высылке 23 российских дипломатов.

Соединенное Королевство покидают порядка 80 человек — среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой домашних животных.

© Sputnik. Алекс Макнотон Британия вышлет из страны российских дипломатов

На сборы дипломатам был дан недельный срок. Их отъезд вызвал большой ажиотаж у британских СМИ, операторы и фотографы которых с раннего утра собрались неподалеку от посольства, чтобы заснять отбывающий кортеж

Уезжающих сотрудников посольства лично проводит посол РФ Александр Яковенко. Как ожидается, он выступит в аэропорту с небольшой речью.