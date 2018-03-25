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Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

СМИ: подруга Скрипаля слишком напугана, чтобы рассказать о событиях перед отравлением

© REUTERS/ Henry Nicholls
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (32)
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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. У отравленного в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед его отравлением. Об этом газете Telegraph сообщили источники в окружении пары.

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РИА Новости сообщает, что проживающая в Солсбери женщина приехала в Британию из России. Отношения со Скрипалем она начала из-за того, что он якобы был финансово обеспечен.

"Он (Скрипаль. — Прим. ред.) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары.

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сообщил, что женщина "невероятно" напугана и слишком боится, чтобы дать показания полиции о последних днях перед его отравлением. "Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — сказал собеседник издания.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против Москвы, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (32)



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