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Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро

© Sputnik. Виктория Виатрис
Новости
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (22)
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Следственный комитет России совместно с ФСБ установил заказчика, организатора и исполнителей преступленияа.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Следствие раскрыло всю цепочку причастных к теракту в петербургском метро, который произошел ровно год назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Она сообщила, что совершившие теракт не были знакомы между собой, но принадлежали к радикальному исламистскому сообществу. Общались они исключительно в мессенджере, и были обнаружены благодаря анализу так называемых электронных следов, отметила Петренко.

Задержание одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга А. Азимова
ФСБ РФ
ФСБ: задержан один из организаторов теракта в Петербурге

Петренко добавила, что в ходе расследования арестовали одиннадцать человек. Следствие почти завершено.

Ровно год назад на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одно самодельное взрывное устройство, его обезвредили.

Летом прошлого года ФСБ сообщила, что террористы, готовившие взрыв в метро, активно использовали Telegram для координации своих действий. В ведомстве отметили, что этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге
© Sputnik
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (22)

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Теги:
теракт, метро, telegram, Санкт-Петербург



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