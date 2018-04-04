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Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Лондон отказался расследовать "дело Скрипаля" вместе с Москвой

© REUTERS/ Henry Nicholls
Новости
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И.о. постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Великобритания отказалась от совместного с Россией расследования инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление и.о. постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Джона Фогго.

"Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением", — сказал Фогго.

Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед Россией два вопроса: как она разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия.

Москва, однако, не ответила ни на один из них, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося, отметил он.

Накакнуне глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.




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