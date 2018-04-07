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Арест бойца MMA Конора МакГрегора

Видеоролик нападения Макгрегора на автобус появился в интернете

© REUTERS/ Jeenah Moon
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В ролике видно, как Макгрегор наносит удары по автобусу, затем швыряет в него тележку и разбивает окно.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. На канале UFC на YouTube опубликовано полное видел нападения Конора Макгрегора на автобус, в котором находились несколько бойцов смешанных единоборств, в том числе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В ролике видно, как Макгрегор наносит удары по автобусу, затем швыряет в него тележку и разбивает окно. В результате этого травмируется боец Майкл Киеса. "Ты хочешь в тюрьму?", — кричит кто-то ирландцу, но его это не останавливает.

После этого он снова начинает молотить кулаками по автобусу, пытается бросать в него другие предметы, в том числе металлическое ограждение, кричит "Выходи! Выходи!".

Когда Макгрегор и представители его команды уходят, бойцы покидают автобус. Нурмагомедов обращается к ирландцу на камеру.

"Просто скажи мне, где. Зачем приходить сюда? Красоваться, как будто хочешь драться или типа того. Просто пришли сообщение! "Приходи сюда, в такое-то место". Вот и все. Без служб безопасности. Без UFC. Без всего. Просто пришли сообщение", — говорит он.

После этого к бойцам выходит глава UFC Дана Уайт и заверяет их, что Макгрегор отправится в тюрьму.

Ирландец действительно был задержан после нападения: в сети появилось видео, где его ведут в наручниках. Позже его освободили из-под стражи под залог в 50 тысяч долларов.

По данным СМИ, возможной причиной поступка Макгрегора стал конфликт Хабиба Нурмагомедова и другого российского бойца UFC Артема Лобова, друга ирландца. В июле 2017 года Лобов в интервью раскритиковал Нурмагомедова за то, что он постоянно снимается с боев.




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