Табор, который не ушел в небо: цыгане в Абхазии

Международный день цыган отмечают представители этой нетерриториальной нации ежегодно 8 апреля. О том, как представители этого свободолюбивого народа живут в Абхазии, чем они занимаются и почему к ним неоднозначное отношение, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Позолоти ручку

Цыгане, пожалуй, — один из самых необычных, загадочных и колоритных народов мира. Поговаривают, что цыгане надолго задерживаются в тех странах, где налаживается социально-экономическая жизнь и, конечно же, где власти не ведут "охоту" на них.

С учетом их количества в Абхазии, особенно в столице, хочется верить, что эти слухи основаны на определенных аналитических данных или хотя бы на объективных наблюдениях.

Отношение к цыганам в республике, впрочем, как и во многих других странах, неоднозначное. Одни их боятся, другие относятся с недоверием или вообще избегают. Осуждать этих людей за осторожность и суеверие сложно, так как цыгане своей любовью к свободе и отсутствием некоторых поведенческих комплексов, а в некоторых случаях, этикета, сами создали такой образ.

Нередко на улицах и набережной Сухума можно встретить толпы громких цыганят, просящих мелочь "на хлеб". Чаще всего, одной монетой от них не отделаться, и ребятня не отстанет, пока не получит желаемого. "Разбогатев" на несколько рублей, они "разлетаются" в разные стороны, как голуби от автомобиля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ты сними меня, фотограф: житель Сухума получил портрет через 10 лет

С такой же настойчивостью цыганка в ярком одеянии с не менее ярким попугаем на плече и пластиковым стаканчиком с записками-предсказаниями в руке так и норовит "навязать" тебе судьбу и предостеречь от грядущих невзгод. Если не доверяете Гоше, обычно так зовут птицу, вас непременно "спасет" гадание по ладони. Ну, так они говорят. За прогнозы обязательно нужно "позолотить" ручку, иначе не сбудется. Стоит это вроде недорого, так что ради веселья разок можно попробовать.

В далеком прошлом вся Европа воспринимала цыган как людей со сверхъестественными способностями и считала, что они обладают талантом гипноза. В действительности представители этого народа просто пользуются стереотипами, которыми они окружены на протяжении многих столетий.

Парадокс, но при всей вызывающей манере поведения сегодня в Абхазии не услышишь, что цыган преступил закон. Или это умелое балансирование между буквой закона и традиционными устоями, или виртуозная маскировка, или же они в правду такие добропорядочные граждане. Сложно понять.

Стереотипы или правда

Образ кочующего народа теперь совершенно не отражает настоящую их жизнь. Никто, кроме самих цыган не знает, что происходит в их семьях и домах, куда посторонним войти удается нечасто и, видимо, желающих тоже немного. Лично я слышал лишь одну историю, когда "чужак" сумел попасть в цыганский дом.

Соседка рассказывала, что ее знакомая в лечебных целях искала — и смех, и грех — человеческих вшей. Она уверенно подошла к цыганке на рынке и предложила ей продать этих паразитов. Сохраняя полное спокойствие, цыганка ответила, что может помочь, но надо будет вместе сходить к ней домой.

Зайдя в помещение, женщина впала в ступор. Она была шокирована тем, что дом был обставлен дорогой мебелью и деталями интерьера, а чистота была просто идеальной. Удалившись в одну из комнат, цыганка быстро сменила "рабочую форму" на домашнюю и предстала перед гостьей в совершенно новом образе.

"Ну, найди здесь хоть одну вошь", — упрекнула она "клиентку".

Извинившись, женщина удалилась.

В 1976 году на советские экраны вышел художественный фильм молдавского режиссера Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо" по мотивам ранних рассказов Максима Горького. Помню, как мои домочадцы, в основном женщины, с упоением смотрели эту трагическую историю любви. Возможно, в силу возраста мне это кино не нравилось, но в памяти остался образ шумных, поющих под гитару и танцующих людей. В конце, когда влюбленный цыган пронзает ножом сердце своей избранницы, мама не могла сдержать слез.

© Sputnik Владимир Бегунов Абхазские цыгане ломают стереотипы

Сегодня таких драм и театральных сцен в повседневной жизни мы не видим, но образ этот все еще сохраняется.

Принято считать, что у каждого табора, или же цыганской общины, должен быть свой барон – крупный мужчина с толстой золотой цепью на шее и массивными перстнями на пальцах. Ровно год назад один из корреспондентов Sputnik Абхазия попытался найти цыганского барона, но так и не смог. Выяснилось, что глава общины давно покинул страну, и абхазские цыгане как-то справляются без него.

Цыган из Старого поселка поведал, что живет их там около 30 семей и занимаются они в основном торговлей. Есть среди них даже один настоящий кузнец.

Информатор попросил за свои откровения сто рублей, а увидев, что в бумажнике не одна купюра, решил поднять "ставку" до двухсот. Бизнес и ничего личного.